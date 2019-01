Opt oameni au petrecut Revelionul in frig, suspendati la 50 de metri deasupra pamantului, intr-un carusel din Rennes (vestul Frantei), blocat din cauza unei defectiuni tehnice, informeaza France Presse.



"A fost mult timp, s-a facut frig, a fost infricosator", a declarat Antoine, 23 de ani, infasurat intr-o patura, asteptand coborarea prietenei sale Lea.



Cele opt persoane, intre care cinci minori intre 13 si 17 ani, s-au pomenit blocate in "BomberMaxxx", un brat gigantic de 52 de metri care propulseaza o gondola in aer, intr-un parc de distractii din centrul orasului Rennes.…