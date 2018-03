Franţa/Noua Caledonie: Compromis asupra referendumului de independenţă La aproape sapte luni pana la referendumul privind independenta Noii Caledonii, un teritoriu francez in Pacific, s-a ajuns miercuri la un compromis, dupa o sedinta maraton, in legatura cu formularea intrebarii ce va fi pusa la 4 noiembrie, relateaza AFP. "Doriti ca Noua Caledonie sa dobandeasca suveranitatea deplina si sa devina independenta?", va fi intrebarea la care vor trebui sa raspunda locuitorii arhipelagului, a declarat presei prim-ministrul francez Edouard Philippe. Aceasta formulare a fost adoptata dupa mai bine de cincisprezece ore de discutii furtunoase intre sustinatorii si adversarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte "16 au fost ranite", intre care "cel putin doua" sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act "al terorismului islamist" comis vineri in sudul Frantei, relateaza Reuters."Un individ a ucis…

- Deputati ai primului Parlament (1990-1994), semnatari ai Declaratiei de Independenta, militeaza pentru pregatirea si adoptarea Actului Reunirii Republicii Moldova si Romaniei. Intr-un apel public, semnatarii solicita Parlamentului sa se intruneasca pe 27 martie intr-o sedinta solemna, dedicata Marii…

- BERBEC 21.03-20.04: Se stie ca Berbecii sunt arhetipul eroului din zodiacul european, asa ca In aceste zile puteti vedea destule modalitati de a face bine lumii din jur. Marte va face dornici de calatorii si veti pune In aplicare noi idei care va vor aduce numai satisfactii. TAUR 21.04-21.05: Va…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy, inculpat in cadrul anchetei privind finantarea de catre Libia a campaniei sale electorale din 2007, a declarat ca traieste "infernul calomniei", potrivit declaratiei sale in fata magistratilor, reprodusa joi pe site-ul publicatiei Le Figaro, informeaza AFP.…

- Congresul Noii Caledonii a stabilit pe 4 noiembrie 2018, duminica, data referendumului pe tema independentei fata de Franta, care va fi organizat in cadrul statutului Acordului de la Noumea, scrie AFP, citat de News.ro.

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- 40 de membri ai Parlamentului European solicita organizarea Referendumului. 40 de membri ai Parlamentului European solicita Presedintelui Klaus Iohannis, Presedintelui Camerei Deputatilor Liviu Dragnea, Presedintelui Senatului Calin Popescu Tariceanu sa respecte suveranitatea propriului popor si sa…

- Vucic a tinut sa remarce ca Serbia si SUA au opinii diferite cu privire la Kosovo. ''Orice compromis este dificil, dar cealalta parte si terta parte trebuie sa accepte acest lucru, de asemenea'', a mentionat oficialul sarb.El a adaugat ca i-a transmis lui Wess Mitchell ca este practic convins…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut miercuri Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. ''In opinia noastra, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul indian Narendra Modi au inaugurat luni in nordul Indiei o centrala electrica solara construita cu sprijin din partea Frantei, scrie agerpres.ro.

- Unul dintre marile mistere ale secolului trecut pare ca si-a gasit rezolvarea. Potrivit unor cercetatori americani, osemintele descoperite acum aproape 80 de ani, pe o insula din Pacific, apartine aviatoarei Amelia Earhart.

- Firmele au oboligația de acum inainte sa acorde salarii egale pentru femei și barbați. Acestea trebuie sa instaleze un soft direct conectat la sistemele lor de salarizare pentru a asigura acest lucru. Premierul Franței, Edouard Philippe, a spus ca in decurs de trei ani, companiile din…

- Cresterea economica a Romaniei risca sa fie afectata de lipsa reformelor structurale, constata Comisia Europeana, avertizand ca recentele modificari risca sa submineze independenta justitiei, iar coruptia, persistenta la toate nivelurile, ramane un obstacol pentru activitatile de afaceri.

- Ancheta referitoare la moartea jurnalistului slovac Jan Kuciak a ajuns in atenția Comisiei Europene. Miercuri dimineața, Slovacia a prezentat stadiul actual al anchetei in cadrul ședinței saptamanale a comisarilor Uniunii Europene (UE). In acest context, publicația germana Welt a realizat un interviu…

- Jean-Yves Le Drian, ministrul francez de Externe, a declarat ca ambitiile Teheranului privind dezvoltarea arsenalului balistic iranian sunt foarte ingrijoratoare, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Guvernul francez se pregateste sa dezvaluie luni strategia sa de reformare a operatorului feroviar national SNCF, o adevarata citadela inexpugnabila care a provocat demisia mai multor oficiali care au incercat reformarea companiei, transmite AFP, conform agerpres.ro. Potrivit biroului de presa…

- GSP a publicat vineri informația ca Gica Popescu a vrut sa participe la examenul pentru licența A de antrenor, dar a fost șocat cand a fost anunțat ca trebuie sa susțina niște probe vechi de peste patru decenii. Sa dea gol de la mijlocul terenului sau sa treaca printre jaloane cu mingea la picior pentru…

- Liceul ”Mihai Eminescu” din Sipoteni a avut parte, in acest an, de un hram mai neobișnuit, cu multe momente frumoase și emoționante, cu oaspeți de marca și cu discuții interesante. Chiar daca hramul școlii e pe 12 februarie, in ziua in care biserica ii praznuiește pe Sfinții Ierarhi: Vasile cel Mare,…

- Tudorel nu doar ca nu s-a facut de ras, ba chiar a caștigat puncte importante aratand ca sub aparența sa de moliciune se ascunde un caracter puternic, capabil sa infrunte nu doar gașca agresiva a purtatorilor de microfoane, setoasa de sange guvernamental, dar și neincrederea tovarașilor de drum, precum…

- Christchurch și alte doua districte din Insula de Sud a Noii Zeelande au declarat stare de urgența in așteptatrea ciclonului Gita care a lovit deja o parte din țara, scrie BBC News. Zeci de școli au fost inchise și drumurile s-au inchis pe Insula de Sud, pe masura de furtuna a lovit zona. De asemena,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a promis vineri intensificarea eforturilor pentru a asigura bunastarea intregii comunitati asiatice din Franta, informeaza Xinhua. "In primul rand este vorba de securitate. In acest sens, vreau sa fiu foarte clar: intentiile criminale care ar face pe cineva sa atace…

- Uniunea Europeana este "foarte increzatoare" in posibilitatea solutionarii pana in iulie a disputei bilaterale intre Atena si Skopje pe tema numelui Macedoniei, a declarat joi comisarul european insarcinat cu Extinderea Johannes Hahn, relateaza news.ro, citand AFP. Negocierile s-au intensificat, in…

- Grupurile de interese politice si economice externe conduse de miliardarul american George Soros ar dori sa vada un guvern ungar slab care poate fi santajat, a declarat miercuri seara premierul ungar Viktor Orban, citat de MTI. ''Nicio tara nu poate fi independenta in absenta unei prese nationale.…

- Internationalul francez Alexandre Lacazette (26 ani), atacantul lui Arsenal, va fi absent ''intre patru si sase saptamani'', dupa ce a fost operat la genunchiul stang marti, a anuntat clubul sau. Lacazette ''a fost supus unei artroscopii la genunchiul stang marti dimineata la…

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache a dat asigurari luni Serbiei ca intelege pozitia Belgradului in ceea ce priveste provincia Kosovo, asumandu-si in acelasi timp linia oficiala a Austriei care a recunoscut independenta Kosovo, relateaza AFP. 'Sunt in prezent membru al guvernului si…

- Premierul francez, Edouard Philippe, a calificat duminica drept o greseala incercarea de a exporta democratia prin forta cu interventii militare cum au fost cele din Afganistan, Irak sau Libia, relateaza agentia Xinhua. 'Transformarea statelor are nevoie de timp si trebuie sa se desfasoare progresiv',…

- Intr-un discurs sustinut la Bastia, oficialul francez a afirmat ca cererea facuta de nationalistii aflati la putere reprezinta "o exprimare legitima a nevoii de recunoastere". Acesta a exclus indeplinirea cererilor precum adaugarea limbii corsicane ca a doua limba oficiala, gratierea nationalistilor…

- Educatia este singura solutie pentru combaterea extremismului politic si religios de la nivel global, a declarat, vineri, presedintele francez Emmanuel Macron, adaugând ca Franta va aloca 200 de milioane de euro pentru a sustine fondul international de educatie, relateaza site-ul agentiei…

- Vicepresedinta WADA, Linda Hofstad Helleland, a declarat ca va cere o ancheta independent cu privire la functionarea comunitatii antidoping, in contextul anularii de catre TAS a sanctiunilor care vizau 28 de sportivi rusi, informeaza AFP. “In calitate de vicepresedinte al WADA, voi cere o ancheta…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. La ora 16.00 este programata intalnirea cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk.

- Antrenorul Florentin Petre are sub comanda sa doi jucatori noi in cantonamentul pe care Foresta Suceava il efectueaza la Poiana Negrii, este vorba de un bulgar și un francez. Primul ajuns in stagiul de pregatire montan este Loic Kharoubi un atacant francez in varsta de 25 de ani, care a evoluat de-a…

- Aproape o mie de persoane s-au adunat miercuri seara, in Piața Victoriei din Capitala, in semn de protest fața de modificarea legilor justiției. Pregatiți cu tobe, vuvuzele și pancarte, manifestanții au scandat sloganuri și s-au prins intr-o hora simbolica de Ziua Micii Uniri.

- "Opriti modificarile la codurile penale! Altfel, ne scoateti din UE! Romanii trebuie sa mai indure o rusine din cauza lui Dragnea. Romania este avertizata de Comisia Europeana pentru nerespectarea angajamentelor asumate la aderare, in 2007. Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Daca va doriti sa activati intr-un domeniu foarte popular astazi printre tineri si nu numai, daca oferta de pe piata muncii nu este pe masura asteptarilor si va doriti o schimbare, tot ce trebuie sa faceti este sa urmati un curs de Hair Style / Frizerie, curs acreditat, sustinut de formatori profesionisti,…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis marti ca autoritatile ungare au actionat ilegal atunci cand au amendat partidul intitulat 'Cainele cu Doua Cozi' (MKKP, satiric) pentru incurajarea oamenilor sa saboteze referendumul initiat de Budapesta cu privire la cotele obligatorii…

- „Lucrarile au inceput cu degajarea subsolului imobilului prin demontarea butoaielor adapostite aici timp de mai multe decenii. Din materialul obtinut, in urma unei evaluari se doreste confectionarea unor elemente de parchet, care se vor regasi ulterior in dotarea obiectivului. S-a procedat…

- Președintele FRF, Razvan Burleanu, a venit ieri la Craiova special pentru ziua de naștere a lui Florin Spanu, președintele formației CSO Filiași și totodata vicepreședintele AJF Dolj, care a implinit 50 de ani. Cu acest prilej, a vizitat sediul forului ...

- Cele doua principale formatiuni pro-independenta din Catalonia au anuntat marti ca au ajuns la un acord pentru investirea in functia de sef al guvernului regional a lui Carles Puigdemont, instalat in Belgia si vizat de urmarirea penala in Spania, transmite AFP. Impreuna pentru Catalonia…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, i-a spus sambata presedintelui francez, Emmanuel Macron, intr-o convorbire prin telefon, ca acordul privind programul nuclear iranian ar avea mai multe sanse sa fie mentinut daca ar fi modificat, transmite AFP, scrie agerpres.ro. Statele Unite raman…

- Comisia Electorala Centrala a examinat astazi cererea de inregistrare a grupului de inițiativa pentru desfașurarea referendumului republican legislativ pentru anularea sistemului electoral mixt. Ulterior CEC a decis ca grupul de inițiativa nu poate fi inregistrat din cauza ca au fost depistate abateri…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, anunta Institutul american de geofizica (USGS).Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a emis o alerta de tsunami pe o raza de 1.

- Zinedine Zidane, antrenorul lui Real Madrid, a fost ales, pentru a doua oara consecutiv, de revista France Football, cel mai bun antrenor francez al anului. 2017 este anul in care Zidane a devenit cu adevarat antrenor: cu cinci trofee castigate, el a fost ales cel mai bun antrenor francez de catre…

- Iohannis, la CSM: Proceduri neclare, ad-hoc, cu pumnul in gura Opozitiei. Raspunsul lui Toader Presedintele Klaus Iohannis participa la prima ședința CSM din acest an in cadrul careia se alege noua conducere a Consiliului si se dezbate raportul de activitate pe 2017. Presedintele Klaus Iohannis…

- Boris Kamenov, organizatorul protestului si initiatorul strangerii de semnaturi, afirma ca unul dintre motivele de la care a pornit proiectul il reprezinta salvarea regiunii de la coruptie, noteaza novinete.com. "Nu ar trebui sa participam la aceasta coruptie. Nord-vestul este cunoscut pentru…

- Turcia va trebui sa faca ''gesturi foarte concrete'' cu privire la drepturile omului daca doreste sa dea un nou impuls candidaturii sale europene, a declarat joi un responsabil francez, in ajunul vizitei presedintelui turc la Paris, relateaza AFP. "Pentru moment, acest…

- UPDATE, ora 15.00. Au intrat in 2018 locuitorii din Noua Zeelanda si cei din estul Australiei, din metropole precum Sydney sau Melbourne. STIREA INITIALA. De la New York la Londra, din Sydney in Dubai, locuitorii Pamantului numara orele pana la inceputul ritualului petrecerii, venirii lui…