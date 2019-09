Franţa/migranţi: Proces împotriva unei reţele de traficanţi, printre care români şi kurzi Dintre inculpati sunt prezenti doar sase, care sunt acuzati de sedere ilegala in grup organizat, violenta armata, transport de arme de razboi, posesie de documente false. Patru inculpati sunt fugari si trei se afla sub control judiciar. Ancheta a inceput in iunie 2017 in Franta, dupa un schimb de focuri in plina noapte pe o autostrada in sud-vestul tarii. Incidentul nu s-a soldat cu raniti, dar gloantele au lovit patru TIR-uri. Printre cei 13 inculpati se afla doi romani si 10 kurzi irakieni, prezentati ca personajele principale ale unei retele foarte bine organizate care trafica migranti… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

