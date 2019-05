Stiri pe aceeasi tema

- Manifestanti raniti grav de fortele de ordine din Franta, majoritatea din randul "vestelor galbene", au anuntat duminica infiintarea unei asociatii si au chemat la un protest national pe 26 mai, la Paris, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Am decis sa constituim un colectiv, 'mutilatii ca exemplu',…

- In capitala Frantei s-au facut 11.062 controale preventive. Primele incidente ale zilei au izbucnit dupa ora pranzului. Politistii au folosit grenade lacrimogene pe bulevardul Richard-Lenoir, scrie news.ro. In toata tara au fost mobilizati peste 60.000 de politisti si jandarmi.…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a pledat pentru o amanare a Brexitului cu cel mult un an, potrivit unei scrisori adresate celor 27 de state membre ale UE care vor participa miercuri la o reuniune cu premierul britanic Theresa May. Theresa May a cerut o amanare pana la 30 iunie pentru…

- Premierul britanic si cancelarul german s-au intalnit, marti, la Berlin, pentru a discuta privind Brexitul. Downing Street a anunțat, intr-un comunicat citat de dpa, ca Theresa May și Angela Merkel au cazut de acord ca Marea Britanie trebuie sa plece cu un acord de retragere din Uniunea Europeana. Cele…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a declarat vineri ca Londra mai are inca multe puncte de "clarificat" dupa cererea sa de amanare a iesirii din Uniunea Europeana, relateaza AFP. "Este o situatie dificila. Exista inca multe chestiuni care trebuie clarificate la Londra", le-a declarat…

- Magazine jefuite si incendiate pe bulevardul Champs-Elysees, pietre de pavaj aruncate impotriva fortelor de ordine, o suta de persoane retinute, asa arata bilantul unei noi izbucniri de violenta care a marcat sambata capitala Frantei, Paris, in a 18-a zi de mobilizare a 'vestelor galbene' in ultimele…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, considera ca initiativa presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, poate fi un "început bun" pentru o "dezbatere serioasa" despre viitorul Europei, subliniind ca exista diferente de opinie în principal în materie de imigratie, potrivit…

- Peste 50.000 de "veste galbene" au marsaluit sambata in Franta pentru al 13-lea weekend consecutiv, potrivit Ministerului de Interne, protestele fiind din nou marcate de violente, indeosebi la Paris, unde un manifestant a ramas fara patru degete de la o mana in fata Adunarii Nationale (parlamentul Frantei),…