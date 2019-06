Stiri pe aceeasi tema

- În calatorie la Geneva în cadrul celei a 100-a aniversari a Organizației Internaționale a Muncii, președintele a luat cuvântul vorbind despre mișcarea “vestelor galbene”, aparuta în Franța în noiembrie anul trecut. În scadere în intensitate de câteva…

- O firma de arhitectura a propus înlocuirea acoperișului Catedralei Notre-Dame cu o piscina, iar altele au sugerat o sera, o terasa sau chiar o mica padure. Alții au sugerat o turla sub forma de piramida din cristal sau oțel inoxidabil. În timp ce Franța se pregatește sa lanseze o competiție…

- UDMR respinge categoric ideile care promoveaza o Europa cu mai multe viteze și, in același timp, considera ca Romania va avea voce și un cuvant de spus in procesul de reformare a UE abia atunci cand va avea proiect de țara, a aratat europarlamentarul Iuliu Winkler, marți seara, in cadrul dezbaterii…

- Fostul candidat la președinția Franței, Francois Fillon, și soția sa Penelope vor fi trimiși in judecata in cazul scandalului angajarilor fictive din timpul campaniei electorale din 2017, a declarat marți o sursa judiciara, relateaza Reuters. La un moment dat, favorit clar pentru a caștiga…

- Franta va interzice utilizarea dioxidul de titan ca aditiv alimentar incepand din 2020, dupa ce Agentia pentru Securitatea Sanitara a Alimentatiei, Mediului si Muncii din Franta (ANSES) a anuntat ca nu exista dovezi suficiente pentru a garanta siguranta acestei substante, informeaza Reuters.Citește…

- Parlamentara Amelie de Montchalin o va inlocui pe Nathalie Loiseau in functia de ministru al afacerilor europene, conform anuntului de duminica seara al presedintiei franceze, informeaza dpa si Reuters potrivit Agerpres In varsta de 33 de ani, Montchalin este originara din Lyon si a fost aleasa…

- Theresa May se va intalni cu presedintele francez Emmanuel Macron joi inainte de Consiliul European in cadrul caruia premierul britanic va cere amanarea Brexitului pana pe 30 iunie, a declarat o purtatoare de cuvant citata de Reuters. Miercuri, Franta a amenintat cu respingerea cererii lui May de amanare…