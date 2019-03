Franta: Violente intre 'vestele galbene' si fortele de ordine la Paris, in al 18-lea weekend de mobilizare civica

Stiri pe aceeasi tema

- Este al 18-lea weekend de mobilizare civica in Franța impotriva politicii fiscale si sociale a guvernului. La Paris, pe Bulevardul Champs Elysees, au izbucnit violențe intre protestatari și jandarmerie.

- Sute de persoane s-au adunat, sâmbata, în centrul orasului Paris, în cadrul unui nou protest al miscarii „Vestele galbene”, care denunta degradarea nivelului de trai în Franta, informeaza Mediafax citând BFMTV.com si Le Figaro. Mitinguri de protest au fost programate…

- Un manifestant care participa la protestele "vestelor galbene" din Paris si-a pierdut sambata o mana in timpul confruntarilor cu fortele de ordine, cand un grup incerca sa forteze gardul de securitate din fata Adunarii Nationale (parlamentul), informeaza EFE si AFP, potrivit Agerpres. CITEȘTE…

- La fel ca saptamanile trecute, situatia a degenerat in mai multe orase, inregistrandu-se ciocniri intre manifestanti si fortele de ordine. De asemenea, jurnalisti au fost agresati de manifestanti. Au fost retinute in total 244 de persoane. Potrivit presei franceze, la Paris au fost retinute 156 de persoane,…

- Mobilizare generala a vestelor galbene in Franta. Mii de oameni au manifestat in cele mai importante orase din Hexagon, intr-un numar considerabil mai mic fata de protestele din ultimele doua luni.

- Primele ciocniri au avut loc sambata dupa-amiaza la Paris intre fortele de ordine si "vestele galbene" care au demonstrat pana in acel moment pasnic, in cel de-al optulea week-end de mobilizare, relateaza AFP preluata de Agerpres. Pe malurile Senei, in apropierea primariei Parisului, protestatarii…

- “Vestele galbene” au protestat in intreaga Franta, pentru a sasea sambata consecutiva, de aceasta data la manifestatii participand, conform bilantului de pana la ora locala 18.00, 38.600 de persoane, cu aproape 30.000 mai putine decat saptamana trecuta, relateaza news.ro.La Paris, au manifestat…