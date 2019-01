Stiri pe aceeasi tema

- Mii de manifestanti s-au adunat sâmbata dupa-amiaza, în Paris si în alte orase din Franta, în cadrul unei nou protest organizat de miscarea "Vestele galbene", informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Sub o mie de manifestanti la Paris, doar cateva zeci in fata palatului Versailles: "vestele galbene" s-au mobilizat in numar mic sambata in Franta, pentru o noua zi de proteste, indoliata de un al zecelea deces inregistrat pe fondul miscarii protestatare, in noaptea de vineri spre sambata, informeaza…

- Vestele galbene'', miscarea contestatara ce l-a impins in corzi pe presedintele francez Emmanuel Macron, se pregateste sa desfasoare sambata a sasea zi de manifestatii, care, spre deosebire de cele din weekendurile trecute, se vor concentra mai mult pe provincie decat pe capitala Paris, relateaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat luni seara o serie de masuri care vizeaza relansarea puterii de cumparare, incercand sa calmeze "vestele galbene" si recunoscand ca nu a reusit sa inteleaga criza imediat, relateaza AFP. Într-o alocuţiune de circa 15 minute, foarte…

- 28 de cocktailuri Molotov și trei bombe artizanale au fost confiscate vineri dimineața dintr-un sens giratoriu ocupat de catre "Vestele galbene" in orașul Montauban din Franța, in ajunul unei noi demonstrații, a comunicat prefectul departamentului francez Tarn-et-Garonne și procurorul Republicii, relateaza…

- 48 de polițiști au fost raniți in confruntarile de la Toulouse, din Franța, și alți noua civili. Cifrele comunicate de prefectura orașului s-au inregistrat in violențele de sambata, care au cuprins principalele orașe din Franța. Așa numitele ”veste galbene” protesteaza impotriva scumpirii carburanților,…

- Protestul vestelor galbene a continuat și astazi in Franța, cu o intensitate redusa, dar cu aceeași cerere. Guvernul trebuie sa renunțe la reformele dure, iar clasa politica este chemata sa asculte revendicarile celor care merg la urne.