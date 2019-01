"Vestele galbene" si-au anuntat miercuri, in Franta, intentia de a prezenta o lista proprie cu candidaturi la alegerile pentru Parlamentul European, avand-o in frunte pe Ingrid Levavasseur, una dintre personalitatile proeminente ale acestei miscari sociale, potrivit AFP.



"Ralierea initiativei cetatenesti"(RIC) a difuzat o lista cu zece nume, in vederea constituirii unei liste complete cu 79 de candidati pana la "jumatatea lunii februarie" pentru scrutinul din 26 mai.



"S-ar putea foarte bine sa avem 79 de candidati inca de acum, dar am ales sa lasam lista deschisa participantilor.…