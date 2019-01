Cinci mii de 'veste galbene' au marsaluit sambata la Paris, in cel de-al zecelea weekend consecutiv de proteste contra guvernului presedintelui Emmanuel Macron, transmite AFP si Reuters. Protestatarii s-au strans pe Esplanada Invalizilor, in apropierea sediului Adunarii Nationale, si au marsaluit pe malul stang al Senei. Demonstratiile au fost pasnice; totusi, multe magazine au ramas inchise sambata dimineata pentru a evita eventuale avarii. Foto: (c) CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA O sursa din politie a mentionat ca la Paris au manifestat aproximativ 5.000 de persoane, dintre care unii…