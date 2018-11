Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a decis sa restituie "fara intarziere" statului Benin 26 de opere, furate in razboi de armata franceza in anul 1892, in timpul cuceririi coloniale a fostului regat Dahomey, a anuntat, vineri, Palatul Elysee, scrie Le Point.Decizia a venit dupa prezentarea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri ca Franta este aliatul Statelor Unite si nu un stat vasal dupa ce presedintele american Donalt Trump l-a atacat intr-o serie de mesaje postate pe Twitter, care demonstreaza ca relatiile dintre cei doi presedinti s-au inrautatit, relateaza Reuters.

- Renault a anuntat joi ca va produce noile camionete Nissan si Mitsubishi la fabricile sale din Franta, majorand investitiile pe piata sa interna intr-un moment in care cei trei producatori auto exploreaza o integrare mai stransa a aliantei, transmite Reuters preluata de Agerpres. Anuntul, care…

- Poliția franceza a arestat cinci barbați și o femeie, toți dintr-un grup de extrema dreapta, suspectați ca ar fi planuit un atac asupra președintelui francez Emmanuel Macron, a spus un oficial apropiat investigației, relateaza Reuters.

- Franta nu va lua nicio "decizie pripita" cu privire la viitorul relatiei sale strategice cu Arabia Saudita, pana cand faptele din jurul mortii jurnalistului Jamal Khashoggi nu vor fi deplin elucidate, a declarat miercuri o sursa de la Presedintia lui Emmanuel Macron, informeaza Reuters preluata de…

- O fotografie in care Emmanuel Macron apare in cursul vizitei in Saint-Martin, in care un tanar face un gest obscen cu degetul mijlociu provoaca un scandal in Franta, unde Christophe Castaner a denuntat un ”gest idiot” si a apreciat ca tara merita mai mult decat aceasta polemica, in urma ”indignarii”…

- Liderul grupului liberal din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat ca dorește o alianța cu partidul politic al președintelui francez Emmanuel Macron pentru alegerile europene din mai, in incercarea de a contracara populiștii, relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca pastrarea unitatii Uniunii Europene este mai importanta decat stabilirea unei relatii stranse cu Marea Britanie post-Brexit, si a criticat ceea ce el a numit izolationismul "agresiv" al presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters.…