Seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian a reafirmat duminica la Amman (Iordania) ca razboiul impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic nu s-a incheiat in Siria, adaugand ca cei care cred ca jihadistii au fost invinsi 'se inseala', relateaza AFP si Huffington Post.



Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat la 19 decembrie retragerea a 2.000 de soldati americani stationati in Siria in lupta impotriva Statului Islamic, sustinand ca gruparea jihadista a fost invinsa, chiar daca aceasta continua sa controleze o mica zona din estul tarii. Aceasta decizie i-a surprins pe…