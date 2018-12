Franta va introduce o taxa pentru Google, Apple, Facebook si Amazon in 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a declarat joi ca Franta va introduce "incepand din 2019" o taxa nationala pentru gigantii din domeniul digital, daca discutiile care se poarta in prezent la nivel european pentru o mai buna taxare a gigantilor Internetului nu vor ajunge la un rezultat,…

- Cele trei saptamani de proteste ale "vestelor galbene" au dat o lovitura serioasa economiei franceze, afectand in mod special retailerii, lanturile hoteliere si restaurantele, a declarat, luni, ministrul francez al Finantelor, Bruno Le Maire. Dupa o intalnire cu organizatiile profesionale…

- Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, s-a declarat, luni, in favoarea ajungerii la un acord cu privire la o taxa digitala la nivelul UE pentru gigantii Internetului cu prilejul reuniunii din decembrie a ministrilor europeni de Finante, adaugand ca sprijina modelul francez. Propunerea dezbatuta…

- Cresterea zonei euro revine pur si simplu la normal, dupa un an exceptional in 2017, iar incetinirea este provocata in principal de cererea externa mai slaba, a afirmat luni Luis de Guindos, vicepresedintele Bancii Centrale Europene, transmite Reuters. Efectele negative ale disputei privind…

- Guvernul german a aprobat miercuri cresterea salariului minim cu 0,35 euro pe ora, la 9,19 euro (10,43 dolari), incepand din 2019, si la 9,35 euro pe ora din 2020. Majorarea, care ar putea sprijini consumul in cea mai mare economie europeana, a fost propusa in iunie de o comisie alcatuita…

- Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, vrea un nivel minim al impozitul pe profit pentru a preveni ca firmele sa caute paradisuri fiscale, a anuntat vineri publicatia Handelsblatt, citand un expert fiscal al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), transmite, transmite Reuters…

- Irlanda a recuperat complet taxele necolectate de la grupul informatic american Apple - 13,1 miliarde de euro si dobanzi de 1,2 miliarde de euro, bani care sunt pastrati intr-un cont escrow infiintat de Guvernul de la Dublin in asteptarea sentintei de la Curtea Europeana de Justitie, a anuntat marti…