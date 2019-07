Franţa va introduce o ecotaxă pe biletele de avion Aceasta ecotaxa ar urma sa genereze 182 milioane de euro incepand din 2020, bani care vor fi destinati pentru investitii in infrastructurile de transport mai ecologice, in special cele feroviare, a precizat Elisabeth Borne.



Pentru zborurile interne si intra-europene ecotaxa va incepe de la 1,50 de euro la clasa economic si va ajunge la 9 euro pentru un zbor la clasa business, in timp ce pentru zborurile in afara Uniunii Europene ecotaxa va fi de trei euro la clasa economic si va ajunge la 18 euro la clasa business.



"Am decis sa introducem o ecotaxa pentru toate zborurile cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

