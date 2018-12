Stiri pe aceeasi tema

- "Subminarea" economiei britanice este inevitabila, in urma scaderii investitiilor, ca efect al iesirii tarii din UE. Dar pana in 2020 Regatul Unit va redeveni sasea putere economica a lumii, o pozitie pe care ar urma sa o mentina pana in 2033, conform studiului. In cursa pentru depasirea economiilor…

- State emergente precum China, India si Brazilia vor avea nevoie de mai mult timp decat s-a estimat initial pentru a depasi economiile dezvoltate, din cauza intarzierilor inregistrate in acest an, potrivit unei analize a Centre for Economics and Business Research (Cebr), transmite Reuters, relateaza…

- State emergente precum China, India si Brazilia vor avea nevoie de mai mult timp decat s-a estimat initial pentru a depasi economiile dezvoltate, din cauza intarzierilor inregistrate in acest an, potrivit unei analize a Centre for Economics and Business Research (Cebr), transmite Reuters.

- Marea Britanie inca poate organiza un al doilea referendum privind Brexitul, sustine Nathalie Loiseau, ministrul francez pentru Afaceri Externe, scrie Reuters preluata de news.ro.„Usa ramane deschisa, dar depinde de ei ce aleg”, a afirmat Loiseau pentru televiziunea franceza CNews. Fostul…

- Americanii "nu au reusit sa ne opreasca exporturile de petrol. Vom continua sa exportam petrol. Politicile voastre regionale au esuat si acum dati vina pe Iran pentru acest esec, din Afganistan pana in Yemen si Siria", a subliniat Rouhani intr-un discurs in orasul Khoy (nord-vest), transmis in direct…

- Premierul britanic Theresa May apreciaza ca urmatoarea saptamana este ”critica” pentru viitorul Regatului Unit, in perspectiva Brexitului, relateaza Reuters, conform news.ro.”Aceste urmatoare sapte zile vor fi critice, ele privesc viitorul tarii noastre”, a declarat duminica Theresa May pentru…

- Secretarul de stat britanic pentru transporturi Jo Johnson - fratele mai mic al fostului ministru de externe Boris Johnson - a demisionat vineri din guvernul condus de premierul Theresa May si a cerut organizarea unui nou referendum pentru a evita "vasalitatea sau haosul", relateaza Reuters, dpa…

- Uniunea Europeana, Franța, Germania și Marea Britanie au declara vineri, intr-un comunicat de presa comun, ca regreta decizia Washingtonului de a reimpune sancțiuni asupra Iranului, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.