Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii va primi, in urmatorii trei ani, peste 4,3 milioane de euro de la Fondul Global de Lupta impotriva SIDA, Tuberculozei si Malariei pentru implementarea mai multor masuri care vizeaza...

- In urmatorii 3 ani, Ministerul Sanatatii va primi de la Fondul Global de Lupta impotriva SIDA, Tuberculozei si Malariei peste 4,3 milioane de euro pentru implementarea mai multor masuri care vizeaza controlul tuberculozei in Romania, dar si achizitia unei parti din medicamentele utilizate in tratamentul…

- In urmatorii 3 ani, Ministerul Sanatatii va primi de la Fondul Global de Lupta impotriva SIDA, Tuberculozei si Malariei peste 4,3 milioane de euro pentru implementarea mai multor masuri care vizeaza controlul tuberculozei in Romania, dar si achizitia unei parti din medicamentele utilizate in tratamentul…

- In urmatorii 3 ani, Ministerul Sanatații va primi de la Fondul Global de Lupta impotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei peste 4,3 milioane de euro pentru implementarea mai multor masuri care vizeaza controlul tuberculozei in Romania, dar și achiziția unei parți din medicamentele utilizate in tratamentul…

- Ministerul Sanatații va primi, in urmatorii trei ani, de la Fondul Global de lupta impotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei, peste 4,3 milioane de euro pentru implementarea mai multor masuri pentru controlul tuberculozei in Romania, dar și pentru achiziția unei parți din medicamente, scrie Mediafax.In…

- Un raport al think-thank-ului Carbon Tracker arata ca marile companii de petrol si gaze au aprobat, doar in ultimul an, investitii in valoare de 50 miliarde de dolari in proiecte care ”submineaza” eforturile de a respecta tintele stabilite prin Acordul de la Paris.

- Posturile franceze de televiziune au anunțat duminica dupa-amiaza, in regim de urgența, ca un avion avandu-l la bord pe ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a aterizat la Biarritz, la invitația autoritaților franceze. Imediat s-a intalnit cu șeful diplomației franceze, Jean-Yves le Drain.…

- Donald Trump s-a declarat surprinzator de rapid in favoarea revenirii la formula G8 prin reintegrarea Rusiei, exclusa din acest grup in 2014, dupa anexarea Crimeei și din cauza crizei ucrainene. «Multe dintre subiectele pe care le discutam au legatura cu Rusia și o vad revenind in G8», a declarat președintele…