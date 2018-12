Franța, undă de șoc. Norica Nicolai, declarații explozive Norica Nicolai crede ca unda de șoc a protestelor franceze se va resimți in multe alte state europene. "Avand in vedere ca in Franța a inceput aceasta mișcare și ca aceasta se extinde deja și in alte state ale UE, cred ca este o mișcare care se va vedea rapid in multe alte state europene. Este un al doilea 1968 intr-o forma mult mai radicala, daca luam in considerare violențele produse", a declarat europarlamenarul. Consecințe grave, inevitabile "Este o mișcare care a aparut nu numai din cauza majorarii taxelor la combustibil greu de susținut de clasa de mijloc, dependenta de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

