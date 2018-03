Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist azer aflat in exil in Franta, Rahim Namazov, si sotia sa au fost tinta unor focuri de arma vineri dimineata la Colomiers (sud-vest), iar femeia a murit, a precizat o sursa din cadrul politiei, relateaza AFP.

- Un barbat a fost arestat joi dupa ce a incercat sa intre cu masina in militari dintr o cazarma, relateaza AFP, preluat de Agerpres.Motivatiile atacului ramane necunoscute, dar se pare ca suspectul a manifestat o puternica ranchiuna fata de militari, a indicat Parchetul din Grenoble.Incidentul intervine…

- Accident groaznic pe DN 10 , Buzau-Brașov, la ieșirea din localitatea Satuc, spre Buzau. Doi oameni au ars de vii in mașina in care se aflau dupa ce autoturismul s-a ciocnit cu un altul. Alte doua persoane au fost ranite. Accidentul a avut loc luni dupa amiaza, pe Drumul Național 10, la ieșirea din…

- Emil Mihailescu, in varsta de 33 de ani, ieșise din curte pentru a merge cu soția sa insarcinata la spital. „Eram pe picior de plecare”, a declarat el pentru Ziarul Romanesc. „Ne-am urcat in mașina ca sa mergem la cumparaturi in Stratford, pentru ca a doua zi soția mea trebuia sa nasca”.In…

- Atac armat intr-un supermarket din sudul Franței. Mai multe persoane au fost luate ostatice. Incidentul are loc in orașul Trebes, in sudul țarii, a declarat ministrul francez de interne pe Twitter. Se pare ca s-au tras mai multe focuri de arma la locul incidentului. …

- Nervos dupa o cearta cu un alt șofer, un brailean de 38 ani a apasat pedala de accelarație și a depașit coloana formata la trecerea la nivel cu calea ferata. Accidentul a avut loc in cartierul Lacu-Dulce din Braila. Mașina in care se afla alaturi de soția sa a fost spulberata. Femeia avea doar 35 […]…

- Parcarile necorespunzatoare pot provoca mai mult decat simple nemulțumiri. Pentru o persoana cu dizabilitați din cartierul Cetate, decizia unui cetațean de a-și parca autovehicului Alba Romeo tip break chiar in fața scarii de bloc a insemnat imposibilitatea acesteia de a-și continua seara. Potrivit…

- Patru barbati si o femeie au fost arestati preventiv marti, in orasul francez Grenoble, in cursul unei operatiuni care a vizat o retea de sustinere a unei grupari islamiste irakiano-siriene, afirma surse din cadrul investigatiei citate de site-ul cotidianului Le Figaro.

- O noua explozie a rasunat luni in Austin, ranind o persoana in acest oras texan unde politia incearca sa stabileasca o legatura intre doua precedente atacuri cu colete capcana, care au ucis doua persoane in zece zile, scrie AFP.

- Scene desprinse din filmele cu mafia siciliana s-au derulat duminica dupa-amiaza in centrul orasului Pitesti. Trupul unui tanar a fost aruncat din masina, acesta murind inainte ca echipajele de la Ambulanta sa soseasca. Din cate se pare, acesta ar fi murit dupa ce a consumat droguri, iar prietenii…

- O mașina in care se aflau trei persoane s-a rasturnat, vineri, intr-o rapa, in zona barajului de la Mihoiești din Munții Apuseni. Acestea au ieșit cu greu dintre fiarele contorsionate ale autovehiculului, iar una dintre ele a fost transportata la spital. Potrivit Poliției Alba, un șofer din Alba Iulia,…

- Un roman și-a uitat soția intr-o parcare de pe autostrada M5 din Ungaria, in apropierea orașului Szeged. Barbatul a condus apoi sute de kilometri, in timp ce femeia se afla in parcare, fara telefon, fara bani și fara niciun document asupra ei, relateaza Hirado.hu. Romanii mergeau cu mașina…

- Detalii noi in cazul barbatului din Republica Moldova care a ucis-o pe actrița Anastasia Cecati. Alexei Mitachi era unul dintre cei mai cunoscuți medici stomatologi din Chișinau, cabinetul sau fiind frecventat des de vedete sau oameni de afaceri cunoscuți. Sotia lui, in schimb, era un cunoscut model,…

- Actrița Anastasia Cecati a fost ucisa de Alexei Mitachi, un medic de succes. Colegii acestuia au scos la iveala amanunte incredibile despre cei doi soți și au facut declarații neșteptate pentru Deschide.MD. Aceștia au povestit ca „Alic” , așa cum ii spuneau aceștia, și-a deschis propria clinica in sectorul…

- Un barbat din judetul Arges sa ajuns in stare grava la Spitalul Județean din Pitești dupa ce a fost izbit de o duba a mascatilor, in comuna Malureni. Este vorba de o mașina care apartine SAS (Serviciul de Actiuni Speciale) si care se intorcea din misiune. Vom reveni cu amanunte! Foto…

- Victimele locuiau la Paris si au disparut in apropierea statiunii turistice Val d'Isere, aflata in districtul Savoie. Cei doi au fost gasiti duminica, la 2.930 de metri altitudine.Zona a fost inchisa din cauza riscului de avalansa, au informat oficialii. Un turist de alta nationalitate…

- Un tanar de 20 de ani, fara permis de conducere si baut, s-a urcat la volanul unei masini si a intrat cu intr-un autoturism condus de o femeie. Atat el, cat si femeia au fost transportati la spitalPotrivit politistilor din Sibiu, in localitatea Daia a avut loc un eveniment rutier, duminica…

- Miercuri seara, in jurul orei 17:00, un autoturism care circula pe Drumul Comunal Dragoșa din comuna Frumosu și in care se aflau doua persoane, a ieșit in afara parții carosabile și a alunecat pe o parte intr-o rapa adanca de aproximativ 6 metri. Mașina a ramas suspendata pe la jumatatea rapei, in ...

- Un barbat baut a injunghiat sase persoane, fara ca viata acestora sa fie in pericol, marti seara in plina strada la Paris, inainte de a fi arestat, a anuntat miercuri o sursa din cadrul politiei, relateaza AFP. Incidentul a avut loc in jurul orei 23:00 (22:00 GMT) intr-un cartier din nordul capitalei…

- Stockholm: A inceput procesul unui solicitant de azil de origine uzbeca, care a marturisit faptul ca a vrut sa lichideze “necredincioși" intr-un atac terorist care a avut loc la Stockholm in luna aprilie a anului 2017, atac in care au fost ucise cinci persoane.

- Zeci de persoane au fost implicate in urma cu scurt timp, intr-un accident care a avut loc intre localitațile timișene Variaș și Gelu. Ciocnirea s-a produs pe DJ 692, intre un autoturism și un autocar in care se aflau 40 de persoane. Șoferul in varsta de 70 de ani, aflat la volanul mașinii, a necesitat…

- Un angajat al Jandarmeriei a fost ranit joi seara pe soseaua de centura a municipiului Lugoj. Barbatul se afla intr-o masina, inmatriculata in Caras-Severin, ce a fost lovita in plin de un alt autoturism. Din primele cercetari facute la locul accidentului de catre politisti, se pare ca la volan se afla…

- Trei barbati si-au pierdut viata, iar altul este în stare grava, dupa ce, sâmbata dimineata, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a patruns pe contrasens si s-a izbit de un TIR, pe Drumul European 60, între localitatile

- Utilizarea telefoanelor mobile în masini, chiar si când acestea sunt oprite sau stationate în alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere în Franta si la sanctionarea cu o amenda de peste

- Un tanar de 22 de ani a fost grav ranit, joi dimineata, dupa ce masina in care se afla acesta a iesit in afara DE 60, la Recea, si s a izbit de un stalp, peste 1.000 de persoane ramanand fara energie electrica in urma accidentului. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Horea al judetului…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, lucratorii din cadrul Politiei Municipiului Craiova au retinut marti, patru barbati, in cazul evenimentului produs pe data de 20 ianuarie, cand o persoana neidentificata a lovit pe trecerea de pietoni un barbat si pe fetita acestuia, parasind…

- Un tanar originar din Campina a fost reținut, duminica, de polițiști, și urmeaza sa fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a provocat un accident in Capitala, ranind mai multe persoane. Acesta s-ar fi aflat sub influența drogurilor, la momentul respectiv, iar soția susține…

- Cinci oameni au fost raniti, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier in care au fost implicate patru masini, pe Calea Grivitei din Capitala. Soferul care a provocat accidentul isi batea sotia in timp ce se afla la volan. Sotia lui le-a spus anchetatorilor ca acesta ar fi incercat sa o omoare,…

- Tanarul care a semanat panica in zona zero a Capitalei a actionat nebuneste, informeaza Romania TV. Mai multe persoane au fost ranite si transportate la spital dupa ce teribilistul si-a transformat pur si simplu masina intr-o arma. Citeste si Accident cu 2 raniti in Brasov. Doua autoturisme…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrare in localitatea Viisoara judetul Constanta. Evenimentul rutier a avut loc in curba, la intrare dinspre Cobadin. Din primele informatii doua persoane, printre care si un copil sunt incarcerate. Potrivit ISU Dobrogea, initial cei care…

- Un adolescent de 16 ani a avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce mașina condusa de prietenul sau a intrat in stalpul unui gard. In urma cercetarilor, polițiștii au constatat ca cel de la volan nu deținea permis de conducere, pe numele sau fiind deschis un dosar penal.Accidentul s-a produs ...

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care patru sunt in stare foarte grava, intr un accident rutier produs joi pe o sosea nationala din sud vestul Frantei, transmit Reuters si France 3, citand autoritati locale. Potrivit Agerpres.ro, uUn autocar in care se aflau 45 de elevi de liceu…

- Sistemele de inteligenta artificiala "au mai putina judecata decât sobolanii", a declarat marti, la Paris, seful departamentului de cercetare asupra inteligentei artificiale de la Facebook, francezul Yann LeCun, citat de AFP. "Masina nu are capacitatea de a învata…

- Un barbat a avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident petrecut luni seara pe șoseaua Cluj-Napoca – Gherla. In jurul orei 22, un șofer de tir din Savarșin, județul Arad, care circula cu un autotren dinspre Cluj spre Gherla, cu destinația Dej, in zona localitații Livada, din cauza faptului…

- Un grav accident a avut loc in localitatea Doroteia. Din cauza vitezei prea mari, soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara carosabilului. O femeie a murit, iar sotul ei a fost ranit. Potrivit Romania TV, la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje ale…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut, miercuri, in jurul orei 13.30, pe DN 14 B, la intrarea in localitatea Craciunelul de Jos. Traficul in zona este blocat. UPDATE: Potrivit ISU Alba este vorba despre o mașina care s-a rasturnat pe carosabil. Revenim cu amamnunte.

- Trei persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, intr-un accident auto care a avut loc in Barlad, dupa ce un tanar sofer a pierdut controlul unui autovehicul si s-a izbit de gardul unei spalatorii auto. Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ)…

- Duminica noapte, la ora 22.45, in timp ce conducea un autoturism pe DC 65 din comuna Verești, in zona pasajului CFR, un localnic de 25 de ani a pierdut controlul asupra directiei de mers si masina a intrat in coliziune cu parapetul metalic situat dupa sinele de cale ferata.Din accident a rezultat ...

- Un tanar, de 16 ani, din Tureac a fost prins și este cercetat de polițiști dupa ce a accidentat 6 persoane, in localitațile Tureac și Mureșenii Birgaului. La data de 5 ianuarie, pe DN 17, in localitatea Tureac, un tanar, de 16 ani, din localitate, in timp ce conducea o autoutilitara, in stare vadita…

- Alerta printre prahoveni! Un șofer cu mașina din Franța da lovitura dupa lovitura in parcarile marilor magazine din apropierea Ploieștiului. Ce spun pagubiții Metoda de inșelat este simpla. Barbatul pretinde ca a ramas fara motorina și cere ajutorul oamenilor. In schimbul banilor primiți acesta este…

- Patru persoane au fost ranite dupa ce masina in care se aflau, si care era condusa de un baiat de 15 ani, a intrat intr-un cap de pod. Accidentul a avut loc pe un drum din localitatea Perii Brosteni (judetul Teleorman). Potrivit primelor cercetari, adolescentul aflat la volan a scapat controlul asupra…