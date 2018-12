Franţa: Un tânăr de 18 ani, condamnat la închisoare pentru apologie făcută terorismului după atentatul de la Strasbourg Un tanar in varsta de 18 ani a fost condamnat la 2 luni de inchisoare cu executare la Strasbourg, in estul Frantei, pentru 'apologie facuta terorismului', dupa ce a postat mai multe mesaje in care isi arata satisfactia fata de atentatul comis marti seara la targul de Craciun din acest oras, transmite AFP, citandu-l pe avocatul inculpatului. Tanarul a postat pe retelele sociale 17 mesaje in primele opt ore care au urmat atentatului de marti seara, soldat cu 5 morti si 11 raniti. In mesajele sale cinice, el afirma, printre altele, ca orasul Strasbourg tocmai cunoscuse 'cea mai frumoasa'… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

