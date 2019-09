Franța: Un pui de panteră neagră a fost furat dintr-o grădină zoologică Un pui de pantera neagra a cauzat panica saptamâna trecuta într-un oraș din nordul Franței dupa ce a fugit din gradina zoologica. Autoritațile au gasit animalul în proprietatea unui localnic din orașul Armentières, din apropierea graniței cu Belgia. Barbatul ținea pantera ca animal de companie. Dupa acest episod, animalul salbatic a fost readus în captivitate, însa de aceasta data puiul a disparut din nou, fiind furat, conform The Independent. ​



Animalul reușise sa fuga pe fereastra din casa barbatului care-l ținea captiv și a fost zarit vineri de localnicii…

Sursa articol: hotnews.ro

