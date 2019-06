Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa ce primarul Nicolae Robu a votat la Școala Generala nr. 30, in zona a aparut un echipaj format dintr-un subinspector și doi agenți de la Poliție. Aceștia s-au dus glonț spre secția de votare 116, spunandu-i președintei secției ca a fost sesizat un incident. „Eu nu am chemat pe nimeni,…

- Imediat dupa ce primarul Nicolae Robu a votat la Școala Generala nr. 30, in zona a aparut un echipaj format dintr-un subinspector și doi agenți de la Poliție. Aceștia s-au dus glonț spre secția de votare 116, spunandu-i președintei secției ca a fost sesizat un incident. „Eu nu am chemat pe nimeni, nu…

- Maricel Popa, presedintele CJ, a fost amendat pentru aducerea copiilor de la echipa de fotbal din Ruginoasa la sedinta din martie a Consiliului Judetean, cu scopul influentarii unei decizii pentru preluarea in administrarea CJ a unui teren, in scopul construirii acolo a unui centru de excelenta in fotbal.…

- Duminica, 21 aprilie, in jurul orei 17:30, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Baciu au depistat un barbat de 24 de ani, din comuna Sanpaul, judetul Cluj, care ar fi sustras un autoturism cu scopul de a-l conduce si cu care ar fi produs un eveniment rutier cu pagube materiale. In fapt, barbatul ar fi…

- Edilul comunei Paltiniș, din județul Caraș-Severin, Ioan Popovici, de la PSD, in varsta de 70 de ani, a murit, marți, in timp ce se afla in instituție, acesta suferind un infarct. Primarul se afla la cel de-al cincilea mandat, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit reprezentanților Primariei…

- Edilul comunei Paltiniș, din județul Caraș-Severin, Ioan Popovici, de la PSD, in varsta de 70 de ani, a murit, marți, in timp ce se afla in instituție, acesta suferind un infarct. Primarul se afla la cel de-al cincilea mandat, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit reprezentanților Primariei…

- Ioan Popovici, in varsta de 70 de ani, primarul comunei Paltiniș, din județul Caraș Severin, a murit azi, chiar la birou. Acesta a suferit un infarct. Primarul se afla la al cincilea mandat, a anunțat mediafax. Potrivit reprezentantilor Primariei Paltinis, marti, in jurul orei 13.00, edilului i s-a…

- Trei primari Gorjeni se alatura protestului național, desfașurat in data de 15 martie, la ora 15:00. Demersul aparține unui sucevean care a construit singur un metru de autostrada și presupune ca lucratorii sa iși intrerupa activitatea pentru 15 minute. Scopul protestului este construcția de autostrazi.…