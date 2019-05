Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte peruan Alan Garcia a murit dupa ce s-a impușcat in cap miercuri in locuința sa din Lima in momentul in care trebuia sa fie arestat, fiind acuzat de justiția peruana pentru fapte de corupției in cazul Odebrecht, relateaza postul local America Tv. Alan Garcia Perez a murit miercuri dimineața…

- CHIȘINAU, 13 apr – Sputnik. NATO a împlinit 70 de ani. Daca pe vremuri experții considerau ca organizația va disparea odata cu destramarea URSS, realitatea s-a dovedit a fi alta, susține Serghei Ermakov, expert în cadrul Institutului Rus de Studii Strategice. © Sputnik / Алексей…

- Un fost avocat al Casei Albe in administratia lui Barack Obama, Greg Craig, a fost inculpat joi pentru ca a mintit Departamentul Justitiei cu privire la activitati efectuate in 2012 in favoarea Ucrainei, intr-un dosar care provine din ancheta rusa a procurorului special Robert Mueller, relateaza Reuters…

- Avocatul Radu Pricop, ginerele fostului presedinte Traian Basescu, a fost achitat definitiv joi de magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la santaj si instigare la fals in declaratii,…

- Michel Temer a fost luat de acasa de politisti in cadrul anchetei privind grupul petrolier Petrobras, in care mai multi politicieni si oameni de afaceri au fost deja condamnati. Temer este al treilea fost presedinte brazilian luat in colimator in acest scandal.

- Justitia americana a constrans joi gigantul rus de telecomunicatii MTS la o plata de cateva sute de milioane de dolari si a inculpat-o pe fiica cea mare a fostului presedinte al Uzbekistanului pentru luare de mita, ultimul mare dosar aparut pe numele Gulnarei Karimova, relateaza AFP.

- Tribunalul londonez din Westminster a ordonat marti extradarea in Franta a omului de afaceri Alexandre Djouhri, personaj-cheie in ancheta autoritatilor franceze cu privire la presupusa finantare de catre Libia a campaniei prezidentiale a lui Nicolas Sarkozy in 2007, relateaza AFP. Djouhri a anunțat…

