O persoana a decedat, iar alte doua au fost date disparute luni in urma ploilor violente care au afectat departamentul Aude din sudul Frantei, unde autoritatile au emis un cod rosu de vreme severa, a declarat prefectul local pentru postul BFM TV, citat de AFP.



O femeie ''a fost luata de ape in Villardebelle'', iar alte doua persoane sunt date disparute, a precizat Alain Thirion.



Potrivit bilantului, o persoana a fost ranita in urma prabusirii unei locuinte, a adaugat prefectul francez.



O avertizare de cod rosu a fost emisa pentru Aude in dimineata…