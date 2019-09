Franța: Un individ înarmat a deschis focul într-un cartier din Lyon Un individ inarmat cu o pusca cu aer comprimat a deschis focul vineri dimineata intr-un cartier din Lyon, ranind usor cel putin doua persoane, barbatul fiind deja retinut, a anuntat politia franceza, potrivit postului BFM TV. La fata locului a fost imobilizat un important dispozitiv de securitate, iar situatia se afla sub control, a informat pe Twitter politia franceza. Barbatul s-a baricadat intr-un apartament dupa ce a comis atacul, dar a fost prins de politie. Individul a deschis focul si a ranit usor mai multe persoane, cel putin doua, conform unei surse apropiate anchetei. Momentan nu se… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

