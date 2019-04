Stiri pe aceeasi tema

- UPDATEIntregul acoperis al Catedralei Notre-Dame din Paris s-a prabusit, ars de flacarile care au cuprins luni seara cladirea veche de secole, transmite Reuters. "Practic, intregul acoperis a disparut. Nu vad nici o speranta pentru cladire", a spus Jacek Poltorak, martor ocular, care…

- Presedintele Franței Emmanuel Macron a reiterat vineri respingerea de catre Franta a deciziei americane de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, transmite AFP, relateaza Agerpres.Citește și: Explozie puternica la o uzina din China: cinci oameni au murit "Presedintele…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat luni ca va efectua o vizita in Irak in urmatoarele luni, unde Franța va participa la eforturile de reconstrucție ale țarii, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.

- Cea mai mare banca elvetiana, UBS, a fost condamnata miercuri la plata unei amenzi de 3,7 miliarde euro, de catre un tribunal corectional din Paris, pentru activitati bancare ilegale si frauda fiscala, informeaza AFP.Aceasta este cea mai mare amenda impusa vreodata de justitia franceza intr-un…

- Kering, care este deținuta de familia franceza Pinault, este acuzata de o evaziune fiscala de 2,5 miliarde de euro din impozite. Aceasta fiind cea mai mare evaziune a unei companii franceze. Autoritațile italiene au deschis o ancheta privind impozitele pe care ar fi trebuit sa le plateasca proprietarului…

- Italian cu afaceri la Sebeș și care a promis o investiție de 20 de milioane de euro la Pianu, arestat și trimis in Italia, unde are condamnari la inchisoare. Un cetatean italian de 56 de ani, care locuia in Sebes, va fi predat autoritaților din Italia in baza unui mandat european de arestare. Italianul…