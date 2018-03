Stiri pe aceeasi tema

- RENNES, FRANȚA: Un politician francez de stanga a fost arestat dupa ce a postat pe site-ul Tweeter un comentariu in care se pare ca se bucura de moartea jandarmului erou . Acesta din urma a facut schimb cu o ostatica și a fost ucis de teroristul jihadist. Poliția l-a arestat duminica pe Stephane Poussier…

- Echipa nationala a Gibraltarului a castigat, duminica, primul meci de cand a fost afiliata la Federatia Internationala de Fotbal (FIFA), in 2016, scor 1-0, cu Letonia, intr-un meci amical jucat pe teren propriu. Singurul gol a fost marcat de mijlocasul Liam Walker, in minutul 88. "O victorie…

- Sute de prieteni, rude si oficiali locali au participat duminica la un serviciu religios in memoria victimelor atacului islamist in care au murit un jandarm si alte trei persoane in sud-vestul Frantei, intreaga tara omagiind victimele acestui nou atentat jihadist, relateaza Reuters si AFP. In varsta…

- Jandarmul-erou care s-a oferit in schimbul unei femei ostatica a teroristului baricadat in supermarket-ul din Trebes, sudul Frantei, a murit. Anuntul tragic a fost facut pe Twitter de ministrul francez de Interne, Gerard Collomb. Locotentent-colonelul de jandarmerie Arnaud Beltrame, de 45 de ani,…

- Donald Trump condamna atacul din sudul Franței. Președintele SUA, Donald Trump, a transmis pe Twitter sprijinul pentru victimele atacului sangeros din sudul Franței, in care patru persoane și-au pierdut viața. Trump spune ca el condamna ”acțiunile violente ale atacatorului și pe orcine care ii ofera…

- Potrivit cotidianului Le Figaro, femeia retinuta de politia franceza este o ruda a atacatorului.Un cetatean francez de origine marocana in varsta de 26 de ani, suspectat de radicalizare islamica, a luat vineri ostatice mai multe persoane intr-un supermarket din localitatea Trebes, situata…

- Inca o persoana arestata, dupa atacul terorist din sudul Franței. Poliția franceza a arestat o a doua persoana suspectata ca ar fi implicata in atacul armat comis in localitatea Trebes, in urma caruia patru oameni au fost omorați. Potrivit Le Figro, citat de Mediafax , persoana reținuta este o femeie,…

- "Condamn cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes. Condoleante pentru tragica pierdere de vieti. Ramanem impreuna in lupta impotriva terorismului. Solidaritate cu Franta'', a scris presedintele Klaus Iohannis, vineri seara, pe contul de Twitter. Mai multi oameni au fost luati ostatici, vineri,…

- Presedintele Klaus Iohannis a condamnat, vineri seara, atacul terorist care a avut loc in localitatea Trebes din Franta. ”Ramanem impreuna in lupta impotriva terorismului”, a scris presedintele pe Twitter.

- Guvernul Romaniei a condamnat cu fermitate, vineri, atentatul terorist din localitatea Trebes, din sudul Frantei, exprimandu-si intreaga compasiune si solidaritate fata de poporul francez si fata de familiile greu incercate.

- Autorul luarii de ostatici din Trebes, in sudul Franței, se numea Redouane Lakdim și avea 26 de ani. Era cunoscut poliției pentru mici infracțiuni dar nu era considerat ca fiind in curs de radicalizare, scrie AFP.

- Atac armat intr-un supermarket din sudul Franței. Mai multe persoane au fost luate ostatice. Incidentul are loc in orașul Trebes, in sudul țarii, a declarat ministrul francez de interne pe Twitter. Se pare ca s-au tras mai multe focuri de arma la locul incidentului. …

- Fostul presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy, se confrunta miercuri cu cea de-a doua zi de audieri, intr-un caz referitor la finantarea ilegala a campaniei sale electorale pentru alegerile prezidentiale din 2007, pe care le-a castigat, de catre regimul libian condus de Muammar Ghaddafi, au anuntat…

- Fost președinte francez Nicolas Sarkozy a fost reținut de procurori, fiind in acest moment audiat in legatura cu o finantare ilegala a campaniei din 2007, informeaza Le Monde.Sarkozy ar fi primit 5 milioane de euro de la apropiati ai fostului dictator din Libia, Gaddafi. Potrivit presei…

- Dani Alves (34 de ani) și Mario Balotelli (27 de ani) au un conflict deschis dupa moartea lui Davide Astori. Mario Ballotelli i-a reproșat brazilianului declarația facuta dupa moartea lui Davide Astori. Dani Alves a fost promt și i-a dat o replica la fel de acida. "Daca Balotelinho a simțit nevoia sa…

- Al-Zawahiri le cere musulmanilor din nordul Africii sa lupte impotriva Frantei. Liderul Al Qaida, Ayman al-Zawahiri, le-a cerut musulmanilor din Maghreb sa lupte impotriva soldatilor francezi din Sahel, intr-un mesaj video publicat marti.

- Viktor Orban, care a luat cuvantul la o lansare de carte la Academia ungara de stiinte de la Budapesta, a avertizat impotriva "incercarilor" de ingradire a competentelor statelor membre si de construire a unor "State Unite ale Europei". Potrivit premierului ungar, Comisia Europeana "s-a…

- Un tanar din Cugir a fost retinut de Politie, dupa ce a provocat scandal la un local public, a amenintat mai multi cetateni din oras, a distrus usa unui imobil si patruns, fara drept, intr-o locuinta. Potrivit IPJ Alba, in 4 martie, politistii de investigatii criminale din Cugir au luat masura retinerii,…

- Lungmetrajul "Loveless", regizat de Andrey Zvyagintsev, a castigat premiul Cesar pentru cel mai bun film strain vineri seara la cea de-a 43-a editie a galei organizate de Academia de arte si tehnici cinematografice din Franta, informeaza contul de Twitter al postului de televiziune Canal+. …

- Proiectul de document are obiectivul cresterii gradului de impozitare pentru companii precum Amazon, Google si Facebook, acuzate de tari ale Uniunii Europene ca achita impozite prea mici prin redirectionarea profiturilor spre state care au sisteme fiscale avantajoase, precum Luxemburg si Irlanda.Planul…

- "Sotia, cele trei fiice, agentul, colaboratorii si casa de discuri anunta cu durere disparitia lui Didier Lockwood in cel de-al 63-lea an al aniversarii sale", se arata intr-un comunicat transmis de agentul muzicianului pentru AFP. Lockwood participase cu o seara inainte la un concert in…

- Pedepse cuprinse intre 3 si 6 ani de inchisoare au fost cerute vineri in fata unui tribunal din vestul Frantei impotriva a 13 soferi romani de camion si a patronului acestora, pentru furtul a 700 de roti de masini de mare tonaj, informeaza presa franceza. Toti acesti soferi de camion profesionisti lucrau…

- Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, a acuzat marti Moscova intr-un comunicat ca 'alimenteaza conflictul din Ucraina soldat cu peste 10.000 de morti, dintre care peste 2.500 de civili'. In baza acordurilor de la Minsk semnate pe 12 februarie 2015 sub egida Frantei…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Grenoble (Franta), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce a dispus cu 3-6, 6-3, 6-3 de frantuzoaica Sherazad Reix. Ruse (20 ani, 231 WTA), a patra favorita, s-a impus…

- Atacantul brazilian Neymar este cel mai bine platit fotbalist din campionatul Frantei, cu 3,067 milioane euro brut pe luna, in timp ce clubul sau, Paris Saint-Germain, domina cu autoritate topul salariilor din Ligue 1, conform estimarilor prezentate marti de cotidianul L'Equipe. Jucatorii lui PSG…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmand ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, scrie digi24.ro.

- Nationalele de handbal masculin ale Spaniei si Suediei se vor infrunta, duminica, in finala Campionatului European din Croatia, dupa ce au eliminat, vineri seara, reprezentativele Frantei, campioana mondiala en-titre, respectiv Danemarcei, detinatoarea titlului olimpic.In prima semifinala…

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care patru grav, într-un accident rutier produs joi pe o sosea nationala din sud-vestul Frantei, transmit Reuters si France 3, citând autoritati locale. Un autocar în care se aflau 45 de elevi de liceu a intrat în…

- Franta a adoptat un cod vestimentar si de conduita pentru deputati. In decembrie 2017, deputatul Francois Ruffin, reprezentant al partidului de stanga LFI, s-a prezentat in parlament purtand un tricou verde al unei echipe de fotbal din regiunea din care provine el.Anterior, deputati din…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati când critica ceea ce se întâmpla în România. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se întâmpla…

- Paul Bocuse, supranumit "papa" gastronomiei franceze pe care a reprezentat-o cu atata maiestrie in intreaga lumea, a murit la 91 de ani, potrivit unui mesaj postat sambata pe Twitter de ministrul francez de interne Gerard Collomb si citat de AFP.vPaul Bocuse s-a stins din viata in celebrul sau "han",…

- Johnson, unul dintre cei mai vocali politicieni care au militat pentru iesirea Marii Britanii din UE, i-a transmis presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ca este ridicol ca cele doua tari sunt legate de o singura cale ferata, sugerand ca ar trebui construit un pod intre Regatul Unit si Franta.”Sunt…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi în mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.…

- Tanarul cancelar al Austriei, Sebastian Kurz, ar putea sa devina o problema pentru Angela Merkel. Cu prieteni ca el, nu mai are nevoie de dusmani. E mereu cu cativa pasi in fata tuturor: asa ii place noului cancelar al Austriei sa se prezinte. Faptul ca Sebastian Kurz a devenit sef de guvern…

- Peste 12 milioane de cutii cu lapte praf pentru bebelusi au fost retrase din 83 de tari, din cauza infectarii cu bacteria Salmonella, relateaza site-ul BBC News. Situatia a fost depistata inca din luna decembrie a anului trecut, de catre Directia Generala pentru Sanatate din Franta. Produsele lactate…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, intr-un mesaj video adresat tarii in ajunul Anului Nou, ca anul 2018 este unul decisiv pentru ca Europa sa isi revina si sa devina mai puternica. De asemenea, liderul de la Paris a subliniat importanta cooperarii dintre tara sa si Germania pentru…

- Presedintele Donald Trump a afirmat, duminica, intr-o postare pe Twitter, ca SUA urmaresc cu atentie protestele din Iran, apreciind ca oamenii si-au dat seama in sfarsit ca banii lor sunt pusi in slujba terorismului, relateaza News.ro. Pe de alta parte, presedintele iranian Hassan Rouhani a denuntat…