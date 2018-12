Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 12 ani a fost gasit in viața, dupa ce a fost ingropat sub zapada in urma unei avalanșe produse in Alpii francezi. Salvatorii spun ca este un miracol ca baiețelul traiește deoarece a fost gasit dupa 40 de minute. Baiețelul era, impreuna cu familia sa, in vacanța la schi in stațiunea La Plagne…

- Traficul rutier este blocat pe DN66, la iesirea din localitatea Petrosani catre Bumbesti Jiu, judetul Hunedoara, din cauza unui avalanse de zapada, potrivit Infotrafic. Nu sunt persoane sau autovehicule ramase înzapezite.Se actioneaza pentru degajarea suprafetei…

- Este pericol de avalanșa in masivul Ceahlau, dupa ce o cadere masiva de zapada a avut deja loc in zona cabanei Dochia. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, dar salvamontiștii recomanda maxima atenție din partea turiștilor, care sa se informeze in prealabil cu privire la zonele cu risc de producere…

- Mugurel I. si Ionut Cristian M. sunt cei doi turisti care au murit, duminica, in avalansa produsa in Bucegi pe Valea Morarului. Erau pasionati ai muntelui, cu experienta pe traseele periculoase.

- Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a declarat joi ca Franta va introduce "incepand din 2019" o taxa nationala pentru gigantii din domeniul digital, daca discutiile care se poarta in prezent la nivel european pentru o mai buna taxare a gigantilor Internetului nu vor ajunge la un rezultat,…

- ”Vestele galbene” i-au dat lui Emmanuel Macron o palma dura a realitații, rupta de elitele pe care a ajuns sa le reprezinte tehnocratul. ”Guvernul de la Paris se pregateste sa suspende majorarea taxelor pentru carburanti, a declarat marti pentru Reuters o sursa guvernamentala, pe fondul manifestatiilor…

- Un clujean care a fost amendat de jandarmi pentru convocarea pe Facebook a unei adunari publice nedeclarate, in 21 octombrie, in Piata Unirii din Cluj-Napoca, va contesta sanctiunea, fiind de parere ca a fost vorba despre un gest individual de protest, transmite Mediafax. Cornel Vilcu a declarat, luni,…