Stiri pe aceeasi tema

- Patru membri ai aceleiasi familii au fost arestati, dupa ce un baiat, in varsta de noua ani, a fost omorat in bataie, in casa sa din orasul Mulhouse, Franta, duminica, potrivit BBC. Surse din...

- Dosar cu acuzatii cutremuratoare finalizat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi. Trei copii din Iasi, cel mai mic dintre ei de 12 ani, au fost audiati intr-un caz de omor fiind acuzati ca au ucis cu sange rece un cersetor. Pentru ca legislatia nu permite tragerea la raspundere penala…

- Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire crede ca nu exista riscul unei extinderi a crizei provocata de bugetul Italiei la nivelul Uniunii Europene, dar totodata avertizeaza ca zona euro este insuficient pregatita pentru o face fata unei noi crize economice sau financiare, informeaza Reuters.…

- Am cunoscut undeva in tara asta un copil care-si vindea temele pe mancare. Un copil slab, cu un trup fragil dintr-o familie numeroasa. In pauze, statea in ultima banca si infuleca cate un sandvis urias facut din jumatate de paine.

- UPDATE / Barbatul din comuna Tetoiu a fost retinut pentru 24 de ore si, ulterior, arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru savarsirea infractiunii de omor savarsit asupra unui membru de familie. Ora.11.30: In cursul noptii de sambata spre duminica, ...

- Informatii socante din Franta! William Gomis (19 ani), fost jucator la Saint Etienne, a fost impuscat mortal duminica noapte in localitatea La Seyne-sur-Mer, anunta britanicii de la Daily Mail.Din primele informatii, tanarul fotbalist a fost impuscat in cap, fiind prins in centrul unui atac…

- Roxana Maracineanu, o campioana olimpica franceza de origine romana, a fost nominalizata marti pentru functia de ministru al Sporturilor in Franta, dupa ce fosta titulara a acestui portofoliu, Laura Flessel, a dimensionat citand motive personale, informeaza presa franceza. La scurt timp…

- Frații soferului de tir din judetul Gorj, care a murit in urma prabușirii podului din Genova, si-au angajat un avocat din Romania și unul din Italia, care sa ii asiste in ancheta desfașurata de procuratura italiana. Chiar daca nu a cerut despagubiri, familia lui Marian Roșca cere sa se faca dreptate.…