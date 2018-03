Franţa: Un bărbat a încercat să intre cu maşina într-un grup de militari aflat la alergare; niciun rănit Un barbat a incercat sa intre joi in plin cu masina intr-un grup de militari, care se afla la alergare in apropierea cazarmii lor din Varces-Allieres-et-Risset (Franta, centru-est), fara sa raneasca vreo persoana, relateaza AFP, citand surse apropiate dosarului. In jurul orei locale 08:45 (06:45 GMT), in apropierea cazarmei, un barbat a incercat 'sa loveasca militari ai Regimentului 93 de artilerie montana din Varces, clar identificabili ca militari, inainte de a-i insulta pe altii si apoi a fugit', a explicat una din surse. Un dispozitiv de cautare a suspectului a fost desfasurat pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Este alerta in sudul Franței, dupa ce un șofer a incercat sa intre cu mașina intr-un grup de soldați care faceau jogging in apropierea bazelor militare. Soldații s-au aruncat intr-un șanț pentru a nu fi loviți de automobilul Peugeot care se indrepta cu viteza spre ei. Incidentul a avut loc…

- Un șofer este urmarit, dupa ce a incercat sa intre cu mașina intr-un grup de soldați care alergau in apropierea baracilor in care erau cantonați, in Varces-Allieres-et-Risset, langa Grenoble din sud-estul Franței, scrie BBC News. Soldații s-au aruncat intr-un șanț pentru a evita vehiculul. Jandarmeria…

- O noua altera in Franța, in urma unui incident petrecut in apropiere de Grenoble. Din primele informații, un șofer a incercat sa loveasca cu mașina un grup de soldați aflați la antrenament. Incidentul s-a petrecut in zona de sud a Franței, in apropiere de Grenoble. Potrivit BBC , un șofer a incercat…

- Un barbat de 59 de ani a sfirsit tragic, in localitatea Potarnichesti, pe drumul care leaga Buzaul de Rm. Sarat. Omul se intorcea de la un priveghi, cu sotia, cand a incercat sa traverseze printr-un loc nepermis. A fost izbit din plin de o masina care circula cu viteza, iar in urma impactului a fost…

- Un barbat si-a omorat sotia in varsta de 42 de ani si pe cei doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Politie, in Brasov. Surse judiciare au precizat ca, marți, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Brasov s-a prezentat un barbat de 43 The post Crima ingrozitoare…

- Un barbat din Timis a incercat sa scoata ilegal din țara un minor, prezentand la controlul de frontiera documentele fiului sau. Acesta avea cetațenie romano-belgiana, iar pentru copilul din mașina a prezentat actele belgiene ale fiului. Polițiștii de frontiera au constatat insa ca nu exista nicio asemanare…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari pentru a depista un barbat, de 28 de ani, disparut din localitatea Dumbravița. Politistii timiseni au fost sesizati despre disparitia unui barbat, de 28 de ani, din localitatea Dumbravița. Mai exact, in data de 22 martie, in jurul orei…

- O percheziție efectuata la domiciliul autorului atacurilor din sudul Franței, Redouane Lakdim, a dus la descoperirea unor ”notițe ce fac aluzie la (gruparea jihadista) Stat Islamic si duc cu gandul la un testament”, a informat sambata o sursa judiciara, citata de AFP.

- IGPR precizeaza despre politistul din Prahova care s-a ranit cu un cutit ca anul trecut a avut in lucru un singur dosar in cadrul caruia a facut o singura audiere. Politistul a ramas internat la spital pentru a fi monitorizat. ”Ofiterul de politie este in stare stabila, ramanand internat…

- Joi seara, polițiștii din cadrul Poliției Oraș Rupea au constatat producerea unui accident rutier, pe DN 13, in localitatea Bunești. Un barbat de 44 ani, din județul Cluj, care a condus un autoturism pe DN 13, dinspre Brașov spre Sighișoara, a accidentat un barbat de 42 ani, din județul…

- Un barbat care a fost dat afara dintr-un club de noapte a intrat cu masina in persoane care dansau intr-un cort, ranind cel putin 13 oameni, a anuntat politia citata de The Associated Press.

- Echipaje de politisti din cadrul IPJ Arges cauta, duminica, un autotrurism din care a fost coborat un barbat inconstient, care la scurt timp a murit pe strada, au declarat reprezentanti ai Politiei judetene Arges pentru News.ro. Incidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 16.00, pe o strada din…

- Doi tineri, ambii in varsta de 23 de ani, au fost descoperiti fara viata, miercuri dimineata, intr un bar din comuna aradeana Tarnova, impuscati in cap, informeaza Agerpres.ro. Surse din ancheta sustin ca cei doi s ar fi certat, iar tanarul si ar fi impuscat iubita, dupa care s ar fi sinucis. Potrivit…

- Un șofer, in varsta de 30 de ani, aflat sub influența bauturlor alcoolice a fost lovit de propria mașina. Un polițist a incercat sa il traga pe dreapta pe șoferul care conducea haotic. In acel moment, un tanarul a coborat și a incercat sa fuga. Dar a uitat sa puna in poziția “oprit” maneta…

- Un subofiter de politie care s-a urcat beat la volan a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, marti dupa-amiaza. Soferul este cercetat penal pentru ucidere din culpa. Accidentul a avut loc in centrul municipiului Arad, pe trecerea de pietoni din fata…

- O persoana a fost ranita, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat, pe DN 14, in judetul Sibiu. Accidentul a fost provocat de un barbat fara permis de conducere, care furase masina din spalatoria auto unde este angajat si care era baut.

- Un autoturism in care se aflau trei persoane s-a rasturnat ieri, 2 martie 2018, intr-o rapa, in zona barajului de la Mihoiești. Acestea au ieșit cu greu dintre fiarele contorsionate ale autovehiculului, iar una dintre ele a fost transportata la spital. Potrivit Poliției Alba, un șofer din Alba Iulia,…

- Un accient rutier, soldat cu ranirea ușoara a unei persoane, a avut loc, duminica dimineața, pe raza localitații Caianu Mic.”La data de 25 februarie a.c., în jurul orei 04:10, un barbat, de 28 de ani, din Cluj-Napoca, în timp ce conducea un autovehicul pe DN 16,…

- Un barbat din Cugir este cercetat penal in urma unui accident rutier petrecut joi dupa-amiaza, in oras. In timp ce conducea un moped, a intrat in masina ce circula in fata sa. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, insa mopedistul era sub influenta alcoolului. Potrivit IPJ Alba, in 22 februarie,…

- Potrivit anchetatorilor, individul, angajat al camerei de comert din Focsani, si-a atacat dimineata sotia in jurul orei 06:00 dupa un scandal de pomina. A asteptat-o in fata scarii blocului, a ranit-o pe femeie cu un cutit apoi a fugit. Victima a strigat dupa ajutor, iar un vecin a alertat autoritatile…

- Potrivit politistilor, un barbat in varsta de 31 de ani, din Voitestii de Deal, judetul Gorj, conducea un autoturism pe bulevardul 1 Mai din municipiul Constanta. La un moment dat, conducatorul auto a intrat in coliziune cu o masina de politie din cadrul Sectiei 5 Politie, care stationa deoarece…

- Un barbat din judetul Arges sa ajuns in stare grava la Spitalul Județean din Pitești dupa ce a fost izbit de o duba a mascatilor, in comuna Malureni. Este vorba de o mașina care apartine SAS (Serviciul de Actiuni Speciale) si care se intorcea din misiune. Vom reveni cu amanunte! Foto…

- Un barbat în vârsta de 36 de ani a fost gasit mort, vineri dimineața, într-o zona împadurita de pe raza comunei comuna Paunești, greu accesibila și fara semnal telefonic.

- Un medic din Sibiu a intrat cu mașina intr-un stalp, la 220 km/h. Un barbat de 37 de ani, medic chirurg la Spitalul Județean Sibiu, a murit in dimineața zilei de sambata (17 februarie), cu puțin inainte de ora 04.00, intr-un grav accident rutier, in timp ce conducea un autoturism marca Volkswagen. Barbatul,…

- Un barbat aflat la volanul unui autoturism, care nu a oprit la semnalul regulamentar al polițiștilor, a fost urmarit in trafic de aceștia, pana in momentul in care a pierdut controlul direcției și a ajuns cu mașina in șanț.Incidentul s-a petrecut marți dupa-amiaza, in jurul orei 15.00, pe un drum ...

- Mai multe persoane au fost ranite miercuri cand un sofer a incercat sa intre cu masina in sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland, moment in care agentii de securitate au deschis focul asupra vehiculului, au declarat surse oficiale, relateaza Reuters si AFP. …

- Un tragic accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 8.00, pe drumul județean 101P, in satul Bobolia din comuna Poiana Campina, aproape de ieșirea spre comuna Magureni. Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit din plin de un autoturism. Se pare ca victima a coborat dintr-un…

- Un barbat a fost ranit grav, luni seara, intr o explozie care a avut loc intr un bloc din Iasi, dupa ce ar fi incercat sa sudeze o teava de gaz de la centrala termica, dar fara sa fi oprit alimentarea, scrie Romania TV. Barbatul ranit in explozie a fost transportat la spital cu arsuri pe maini, piept…

- Un barbat din Dej, pasager intr-un autoturism condus de o femeie de 33 de ani din Șimișna, a ajuns in aceasta dimineața la spital dupa ce a fost ranit intr-un accident produs pe raza localitații salajene Glod.

- Jaf ca in filme in Elveția. Mai mulți barbați mascați au jefuit o mașina blindata pe o șosea. Hoții au fugit cu 26 de milioane de euro. Modul de operare al hoților și al complicilor acestora pare desprins dintr-un film de acțiune. Complicii hoților au rapit-o pe fiica unuia dintre paznicii care asigurau…

- Utilizarea telefoanelor mobile în masini, chiar si când acestea sunt oprite sau stationate în alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere în Franta si la sanctionarea cu o amenda de peste

- Utilizarea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, informeaza miercuri Xinhua citand media locale, potrivit Agerpres. Conform unei decizii luata ...

- La data de 31 ianuarie a.c, politistii bacauani au depistat un tanar de 28 de ani, din Buhusi, care ar fi incercat prin violenta fizica sa deposedeze de o suma de bani un barbat de 41 de ani din localitate. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca, la data de 30 ianuarie a.c., tanarul, in […]…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) intervine la aceasta ora pentru scoaterea unei persoane care a fost prinsa sub o masina, in orasul Zarnesti. Se pare ca omul incerca sa iși repare mașina acasa, in Tohanița, moment in care autoturismul a cazut peste el. Din pacate, conform purtatorului…

- Un barbat din Galati a ajuns marti, la spital, dupa ce s-a ranit in timp ce se afla intr-un autobuz al carui sofer a franat brusc, se arata intr-un comunicat transmis marti, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati.Citeste si: Noi probleme in infrastructura: Cea mai SCUMPA autostrada…

- Politistii ancheteaza un barbat de 63 de ani, care sustine ca i s-ar fi sustras autoturismul din fata casei, acesta fiind implicat dupa doar cateva minute intr-un accident de circulatie. Din primele cercetari, a reiesit ca, de fapt, proprietarul i-ar fi dat de bunavoie masina soferului, care era in…

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care patru grav, într-un accident rutier produs joi pe o sosea nationala din sud-vestul Frantei, transmit Reuters si France 3, citând autoritati locale.

- Sistemele de inteligenta artificiala "au mai putina judecata decât sobolanii", a declarat marti, la Paris, seful departamentului de cercetare asupra inteligentei artificiale de la Facebook, francezul Yann LeCun, citat de AFP. "Masina nu are capacitatea de a învata…

- Ivanciu Corcioveiu se afla sub control judiciar, avand interdictia de a parasi Romania, si cu doar o saptamana inainte de pronuntarea verdictului definitiv in cazul sau a incercat sa scape de raspunderea penala, fugind din tara, dar a fost prins in vama Oancea.

- Un barbat ce s-a urcat la volan cu o alcoolemie de 0,54 mg/l a pierdut controlul asupra masinii, a acrosat un stalp, dupa care s-a rasturnat cu autoturism in sant. In urma accidentului, sotia sa a decedat.

- Un barbat care s-a urcat baut la volanul unei masini neinmatriculate s-a ales cu dosar penal dupa ce a incercat sa fuga de politisti. Vineri seara, in timp ce acționa pe un drum comuna din Gura Putnei, la intersecția cu zona denumita popular ”Țurana”, o patrula din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești…

- Mariana Buzia, o polițista locala de la Serviciul Rutier, a fost lovita intenționat cu mașina de un barbat din Dambovița! Femeia a fost dusa la Spitalul Județean de Urgența Ploiești și in momentul de fața este la Stabilizare. Femeia este conștienta și a suferit contuzie la membrele inferioare. Are…

- Noapte cu ghinion pentru un barbat din Capitala, acesta s-a trezit cu masina distrusa dupa ce un copac a cazut peste ea.Incidentul s-a petrecut noaptea trecuta, intr-o curte din sectorul Ciocana. Din fericire nimeni nu a avut de suferit, insa copacul cu pricina a avariat grav masina.

- Un tanar de 22 de ani din Peștișani, județul Gorj, s-a ales cu dosar penal pentru tainuire, dupa ce polițiștii de la Serviciul de Investigatii Criminale s-au sesizat cu privire la faptul ca detine un autoturism care figureaza ca fiind caut...

- Tanarul care a provocat, vineri, accidentul din județul Buzau in care a murit nepoata sa de 11 ani, dupa ce a urcat baut la volan și fara sa fi avut vreodata permis de conducere, a fost arestat preventiv. El plecase la plimbare cu mașina impreuna cu patru copii, intre care și copila care a murit. Surse…

- Alerta printre prahoveni! Un șofer cu mașina din Franța da lovitura dupa lovitura in parcarile marilor magazine din apropierea Ploieștiului. Ce spun pagubiții Metoda de inșelat este simpla. Barbatul pretinde ca a ramas fara motorina și cere ajutorul oamenilor. In schimbul banilor primiți acesta este…

- Un barbat din Arad a fost retinut, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce si-ar fi ucis fostul socru, imobilizat la pat, de care ar fi trebuit sa aiba grija cateva zile la rugamintea familiei. Suspectul a anuntat rudele victimei ca aceasta a cazut din pat, insa la fata locului familia si anchetatorii…

- Un barbat in varsta de 47 de ani, din Scobinti, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorat sotia in varsta de 33 de ani si si-a obligat baiatul de 15 ani sa o ingroape in apropiere de casa. Surse din randul anchetatorilor sustin ca au descoperit cadavrul pe 1 ianuarie 2018, dupa…

- La data de 30 decembrie a.c., ora 19.55 , pe DN2 E85, pe raza localitații Obrejița, un barbat, de 22 ani, in timp ce conducea un autoturism pe sensul de mers Ramnicu Sarat- Focșani, a acroșat doi pietoni care se angajasera in traversarea strazii prin loc nepermis. In urma producerii accidentului…

- Un accident grav a avut loc, sambata dimineata, pe DN7, la cativa kilometri de Ramnicu Valcea. Un autoturism care circula cu viteza foarte mare pe soseaua uda a intrat pe contrasens si a lovit frontal un TIR, ambele vehicule iesind de pe carosabil. In urma impactului foarte puternic, autoturismul ar…