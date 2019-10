Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a autorizat luni impunerea de sancțiuni împotriva liderilor de la Ankara, reintroducerea tarifelor vamale pentru oțelul turc și renunțarea la ideea încheierii unui acord comercial cu Ankara, ca raspuns la ofensiva Turciei din Siria, scrie Mediafax,…

- Ovidiu Hațegan a dat patru cartonașe galbene in primele 12 minute din Turcia - Albania, scor 1-0, intr-un meci jucat la doua zile dupa atacul Turciei asupra kurzilor din Siria. Poate cel mai dificil meci arbitrat de Ovidiu Hațegan in Europa! Intr-o perioada extrem de tensionata, la doar doua zile de…

- Erdogan a declarat ca operațiunea va fi una terestra și aeriana, se va desfașura la est de Eufrat și ar putea fi lansata in orice moment. Forțele Democrate Siriene (SDF), conduse de miliția kurda YPG și sprijinite de Statele Unite controleaza regiunea de nord-est a Siriei. Reprezentanții SDF…

- Sase persoane si-au pierdut viata si alte 27 au fost ranite dupa ce un vehicul militar, care transporta migranti pentru a fi deportati, s-a rasturnat marti in provincia Hatay (sud), situata la granita cu Siria, potrivit dpa, potrivit Agerpres.Accidentul s-a produs in districtul Reyhanli, la…

- ​Golul zilei vine din prima liga braziliana, acolo unde Leandro Carvalho, intrat pe teren în minutul 63 al partidei dintre Corinthians și Ceara, le-a adus un punct oaspeților reușind sa înscrie direct din corner, în prelungiri. Brazilianul în vârsta de 24 de ani a șutat…

- Controversatul om de afaceri Vasile Puscasu primeste o lovitura dura din partea magistratilor care au admis executarea silita a Unistil SRL, fostul operator privat de transport public din Iasi • Gigantul Vienna Insurance Group a castigat procesul intentat impotriva firmei controlate de Vasile Puscasu…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Frantei, Didier Deschamps, l-a convocat suprinzator pe Jonathan Ikone, mijlocasul ofensiv al lui Lille, pentru meciurile cu Albania si Andorra din preliminariile EURO 2020, informeaza AFP.

- "El a fost predat (...) in cursul diminetii autoritatilor belgiene", a declarat purtatorul de cuvant pentru AFP, adaugand ca acest barbat in varsta de 39 de ani retinut in iunie este suspectat ca le-a furnizat arme atacatorilor de la sala de concerte Bataclan de pe 13 noiembrie 2015.Suspectul…