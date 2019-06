Stiri pe aceeasi tema

- Trei romani au murit si alti patru au fost grav raniti sambata dimineata dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu un camion pe o autostrada din nord-estul Frantei, informeaza surse concordante citate de France Presse.

- Cel putin opt persoane au fost ranite in urma unei explozii produse vineri dupa-amiaza in orasul Lyon, situat in estul Frantei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate, citeaza mediafax.ro.

- S-a dezlanțuit infernul pe o autostrada din Colorado. Cel puțin 4 persoane au murit și câteva zeci au fost grav ranite dupa ce 28 de mașini s-au izbit în lanț.Șoferul camionului care a provocat cumplitul accident a ajuns în spatele gratiilor.În imaginile filmate din elicopter…

- Trei oameni au murit si alti patru au fost raniti intr un accident care a avut loc pe aeroportul din Nepal. Potrivit Digi24.ro, in avion care se pregatea sa decoleze s a izbit de un elicopter parcat. Aeronava a alunecat pe pista si a lovit cu putere celalalt aparat.Copilotul avionului si un politist…

- Imagini accident cumplit: Doi oameni au murit, iar alti cinci sunt raniti dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal .video+foto Doua persoane au murit si alte cinci au fost ranite dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal pe o strada din Baile Govora, judetul Valcea. Toti cei cinci raniti au fost transportati…

- Un grav accident de circulație s-a produs, luni seara, pe autostrada A1, la kilometrul 484, pe sensul de mers de la Timișoara spre Lugoj, in zona localitații Remetea Mare. Un microbuz care era oprit pe banda de urgența dupa ce a facut pana a fost spulberat de un TIR. In urma impactului, ambele…