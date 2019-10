Stiri pe aceeasi tema

- Chef si voie buna in Piata Marii Adunari Nationale, unde a inceput cea de-a 18-a editie a Zilei Nationale a Vinului. Mii de moldoveni si turisti s-au adunat in Centrul Capitalei sa savureze licoarea lui Bacchus, iar 68 de producatori si-au etalat cele mai bune vinuri.

- "Simti un gol in stomac. Eu sunt la sfarsitul carierei dar pentru colegii mei care mai au inca cativa zeci de ani pana la pensie este dureros", spune Gerard Chanquoi, care la cei 61 de ani ai sai a petrecut 35 in serviciul France Tabac.Infiintata la Sarlat (sud-vestul Frantei), in fieful…

- Franta, Germania si Regatul Unit au acuzat Iranul, la mai bine de o saptamana dupa atacul unor instalatii petroliere in Arabia Saudita, de faptul ca este ”responsabil” si l-au indemnat ”sa se abtina de la orice noua provocare”, relateaza AFP.

- O delegație de afaceri a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a participat, in perioada 19 – 21 septembrie, la o misiune economica la Zrenjanin, in Serbia, la cea de-a treia ediție a Targului Internațional ZR-BizNet. Evenimentul s-a adresat firmelor din toate domeniile de activitate, obiectivul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat, luni, ca este pregatit sa aiba o intrevedere cu omologul sau din Iran, Hassan Rohani, in anumite conditii, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan face un anunț de ultima ora: ’Informatiile sunt extrem…

- Franta va pune capat vanzarilor de masini noi pe benzina si diesel pana in 2040, ca parte a unui plan ambitios de a-si indeplini tintele in conformitate cu acordul climatic de la Paris, a anuntat guvernul lui Emmanuel Macron, scrie theguardian.com .

- Premierul britanic Boris Johnson și președintele american Donald Trump au convenit sa înceapa discuțiile imediat ce Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a declarat un reprezentant al Downing Street vineri, citat de Reuters.Într-o conversație de vineri, Johnson și Trump și-au exprimat…

- Franta si Germania nu pot decide singure politicile privind migratia, ignorand solicitarile tarilor cele mai expuse cum sunt Italia si Malta, a afirmat duminica ministrul italian de interne Matteo Salvini, intr-o scrisoare adresata omologului sau francez Christophe Castaner, transmite AFP. …