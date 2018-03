Stiri pe aceeasi tema

- O percheziție efectuata la domiciliul autorului atacurilor din sudul Franței, Redouane Lakdim, a dus la descoperirea unor ”notițe ce fac aluzie la (gruparea jihadista) Stat Islamic si duc cu gandul la un testament”, a informat sambata o sursa judiciara, citata de AFP.

- Potrivit cotidianului Le Figaro, femeia retinuta de politia franceza este o ruda a atacatorului.Un cetatean francez de origine marocana in varsta de 26 de ani, suspectat de radicalizare islamica, a luat vineri ostatice mai multe persoane intr-un supermarket din localitatea Trebes, situata…

- Un prieten al lui Radouane Lakdim, autorul atacurilor comise vineri in zona orasului Carcassonne, in sud-vestul Frantei, a fost retinut in cursul noptii pentru asociere terorista, transmite AFP, citand o sursa apropiata anchetei. Persoana retinuta este un minor nascut in anul 2000. Vineri seara a fost…

- Atentat TERORIST de ultima ora soldat cu 20 DE MORTI si 55 DE RANITI langa un STADION Atentatul a avut loc in Lashkar Gah din provincia Helmand, in sudul Afganistanului. Si-au pierdut viata cel putin 20 de persoane si cel putin 55 de persoane au fost ranite, potrivit AFP. Atentatul a avut loc la intrarea…

- Guvernul Romaniei condamna cu fermitate atentatul terorist din localitatea Trebes, din sudul Franței. Romania este alaturi de Franța și de celelalte țari in lupta impotriva terorismului și a radicalizarii. Guvernul iși exprima intreaga compasiune și solidaritate fața de poporul francez și fața de familiile…

- Unul dintre jandarmii raniti de autorul unei luari de ostatici ucis vineri de fortele de ordine in sudul Frantei a luat voluntar locul unui ostatic civil, a precizat ministrul francez de interne, Gerard Collomb, spunand ca este un ''act de eroism'', in timp ce gruparea jihadista Statul Islamic (SI)…

- Franța: Stare de alerta. UN NOU ATAC TERORIST . Mai multi morti si raniti.FOTO Ministerul francez de Interne a confirmat ca doi dintre ostatici au fost uciși. O persoana inca mai este ostatica. UPDATE: Potrivit unor informații, se pare ca atacatorul este un cetațean marocan in varsta de 30 de ani.…

- Autorul luarii de ostatici din Trebes, in sudul Franței, se numea Redouane Lakdim și avea 26 de ani. Era cunoscut poliției pentru mici infracțiuni dar nu era considerat ca fiind in curs de radicalizare, scrie AFP.

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite vineri in cursul a trei atacuri executate de un barbat care si-a declarat apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic, atacuri comise in sudul Frantei, o tara traumatizata deja in urma unui recent val de atentate jihadiste,…

- Update: Toți ostaticii au fost eliberați, scrie Reuters. Totodata, un polițist neînarmat a fost împușcat de un individ care a deschis focul în orașul Carcassonne, aflat chiar lânga Trèbes. Polițistul ranit se afla întâmplator la fața locului, împreuna…

- Atentat teroriat in urma cu putin timp. Sunt cel putin noua morti si 13 raniti Cel putin noua persoane au murit si alte 13 au fost ranite, miercuri, intr-un atentat sinucigas comis la un post de control al politiei din localitatea Raiwind, in estul Pakistanului, informeaza EFE. „Cinci politisti si…

- Un atentat terorist, in care au murit 30 de oameni și cateva zeci au fost raniti, a avut loc vineri in centrul orasului Ouagadougou, capitala statului Burkina Faso. Potrivit presei internaționale, cel puțin șase barbati inarmati au iesit dintr-un autovehicul si au inceput sa traga, la intamplare,…

- Atentat intr-o piața de pește din Nigeria. Trei kamikaze, toți barbați, s-au aruncat in aer intr-o piata de peste din Konduga, in nord-estul Nigeriei, ucigand cel putin 19 persoane, intr-un atentat imputat Boko Haram, au anuntat sambata, 17 februarie, care citeaza

- O bomba foarte puternica care fusese ascunsa intr o ambulanta a explodat la un punct de control aflat in apropierea cartierului cu institutii de stat si ambasade, din Kabul Afganistan. Cel putin 95 de oameni au fost ucisi si alti 158 raniti intr un atentat comis la Kabul, dar bilantul este unul provizoriu,…

- ATENTAT TERORIST. Trei politisti au murit si 14 sunt raniti Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, potrivit Reuters. Un atac cu bomba asupra unei sectii de politie…

- "E un masacru": explozia unei ambulante-capcana, sambata, in centrul Kabulului, intr-un atentat revendicat de talibani, s-a soldat cu aproape 100 de morti si 158 de raniti, semanand teroare si disperare in unul dintre cartierele cele mai animate din capitala afgana, relateaza AFP.

- TRAGEDIE AVIATICA: Coliziune dintre un elicopter si un avion, mai multi morti si raniti Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter in sud-vestul Germaniei, a anuntat, marti, Politia locala, informeaza site-ul postului France 24. Accidentul…

- Accidentul a avut loc deasupra orasului Philippsburg, situate in apropierea granitei cu Franta, a precizat un purtator de cuvant al Politiei germane, care a adaugat ca ar putea exista si alte victime. Politia nu a reusit sa determine cauzele producerii coliziunii. Potrivit agentiei…

- 14 oameni au fost raniti intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, scrie Agerpres, citand DPA si Reuters. Politia locala a exclus varianta unui atentat terorist. Explozia, produsa in cartierul studentesc al orasului, a distrus integral o cladire si a avariat…

- In comunicatul Ministerului de Externe din Bagdad se precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste.Exploziile s-au produs in Sahet al-Tayaran (Piata Aviatiei) din capitala irakiana. Ministerul de Interne de la Bagdad precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste, potrivit Mediafax.…

- Cel putin trei persoane au fost ucise sambata intr-un atentat sinucigas comis langa un punct de control al fortelor de securitate irakiene in nordul Bagdadului, au anuntat mai multe surse din politie, informeaza AFP.

- Patru politisti au fost ucisi sâmbata în Casmirul indian în explozia unei bombe plasate de presupusi militanti islamisti, a anuntat politia, la numai sase zile dupa un alt atac al rebelilor în regiune soldat cu moartea a patru

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului…

- Atentat TERORIST de UTLIMA ORA. Noua morti si numerosi raniti. ISIS revendica atacul Statul Islamic revendica atacul asupra unei biserici copte, soldat cu noua morti . Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat atacul comis vineri asupra unei biserici copte de la periferia sudica a capitalei…

- Vestile proaste par sa se tina lant in Rusia. Dupa autobuzul care a ucis cinci oameni pe treptele unui pasaj subteran din Moscova, un centru comercial din Sankt Petersburg a fost tinta unui atac cu bomba. Din fericire, nu au existat morti, dar zece oameni au fost raniti. A fost insa al doilea incident…

- Sase civili au fost ucisi luni intr-un atentat sinucigas in apropierea biroului serviciilor de informatii afgane (NDS) de la Kabul, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza...