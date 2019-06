In urma cu doua saptamani, Fiat-Chrysler a decis sa retraga oferta de fuziune cu Grupul Renault dupa ce statul francez a solicitat o amanare a unei decizii in speranța de a-i convinge pe partenerii de Alianța de la Nissan sa accepte colaborarea. Potrivit unor surse, Renault și FCA au cautat soluții in aceasta perioada pentru reluarea discuțiilor pe marginea fuziunii, insa, fara o aprobare din partea Nissan, negocierile par mai...