Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile portugheze au decis sa suspende acordarea de vize pentru cetațenii iranieni din rațiuni de securitate, a declarat ministrul de Externe, Augusto Santos Silva, în timpul unei audieri în Parlament, potrivit Mediafax care citeaza Reuters. Întrebat de un parlamentar daca…

- Eventuala decizie a Iranului de a nu mai respecta prevederile Acordului atomic semnat cu marile puteri ar fi o "eroare grava", a avertizat marti Jean-Yves Le Drian, ministrul de Externe al Frantei, potrivit MEDIAFAX.Administratia de la Teheran a anuntat marti ca intentioneaza ca incepand din…

- Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a declarat luni ca președintele american Donald Trump și aliații acestuia doresc un razboi cu Iranul, nu rezolvarea problemelor pe cale diplomatica, in urma noului set de sancțiuni impus de catre Statele Unite, relateaza Reuters, potrivit mediafax.„Donald…

- Franta si Germania au anuntat miercuri ca vor depune toate eforturile pentru evitarea unui conflict militar între Statele Unite si Iran, avertizând ca riscurile se mentin, mai ales pe fondul presiunilor exercitate de Administratia Donald Trump."Vrem sa unificam eforturile pentru…

- Presa iraniana considera ca Germania este un ajutor in relatiile Iranului cu lumea. Pozitia germana e comparata cu cea a Frantei, care, prin ultimele declaratii, s-a aratat mai apropiata de Washington. De exemplu, agentia Fars News transmite ca directorul general din Ministerul german de Externe a vizitat…

- Un diplomat german de rang inalt se afla joi la Teheran pentru intalniri cu oficiali iranieni, incercand sa mentina in vigoare acordul nuclear din 2015 si sa dezamorseze situatia tensionata din regiune, a declarat agentiei Reuters o sursa diplomatica germana, potrivit agerpres.ro.Jens Ploetner,…

- Iranul si-a intrerupt in mod oficial anumite angajamente pe care si le-a asumat in cadrul Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, a declarat miercuri un reprezentant al Organizatiei Iraniene a Energiei Atomice (OIEA) pentru agentia iraniana de presa Isna, relateaza Reuters, informeaza…

- Seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian a calificat drept o "reactie gresita" amenintarea Iranului de a nu mai respecta doua angajamente ale acordului nuclear din 2015 si a chemat Teheranul sa dea dovada de "maturitate politica", transmite AFP. "Iranul are o reactie proasta la reactia…