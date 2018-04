Franţa: sindicatele sunt hotărâte să dezlănţuie iadul contra lui Macron Sindicatele reusisera atunci sa convinga guvernul sa accepte unele concesii si sa modifice unele dintre schimbarile propuse pentru legislatia din domeniul muncii, insa acestea nu au reusit sa stopeze liberalizarea pietei. De fapt, guvernul lui Macron a reusit sa divizeze sindicatele si sa mentina nemultumirea publicului la minim, scrie ZF.ro. Lucrurile ar putea fi diferite insa in aceasta primavara. Sindicatele nu prezinta numai un front mai unit in pregatirea protestelor decat data trecuta, acestea au si un program ambitios. SNCF, compania nationala de cai ferate, reprezinta principalul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Dupa mai multe zile de mobilizari cu succes limitat, greva lucratorilor din sectorul feroviar a ajuns in fata protestelor de durata, cu incetarea lucrului timp de doua zile din cinci, si reprezinta cea mai importanta provocare cu care se confrunta presedintele Emmanuel Macron de al venirea sa la putere…

- Guvernul francez va prezenta la mijlocul saptamanii viitoare un proiect privind reforma instituționala promisa de Emmanuel Macron și care prevede o reducere cu 30% a numarului de parlamentari, a anunțat președinția, citata de AFP.

- Regulamentul sporurilor pentru angajatii din sistemul medical va fi propus spre aprobare in sedinta de joi a Guvernului, in timp ce sindicalistii din sanatate continua protestele si ar urma sa picheteze sediul Ministerului Muncii, principala nemultumire fiind legata de plafonarea sporurilor la 30%.

- Franta e paralizata de o greva de proportii la care participa angajatii din domeniul transporturilor, functionarii din administratie, cadrele didactice si angajatii din domeniul sanatatii.

- Greva și proteste joi in Franța. Cele mai mari sindicate din țara denunța reformele anunțate de Guvern. Parisul va fi blocat. Transporturile feroviare, aeriene, școlile și circulația mijloacelor de transport sunt serios perturbate.

- Franta va fi paralizata astazi de o serie de greve de amploare, functionarii publici urmand sa protesteze fata de reformele economice anuntate de presedintele Macron. Traficul feroviar, aerian si cu metroul vor fi perturbate de proteste, dupa cum scrie presa franceza.

- Aproape 2.000 de angajați ai companiei Amazon Spania au inceput o greva de doua zile. Sindicatele denunța condițiile stricte de munca și faptul ca gigantul american vrea sa reduca salariile prin modificarea contractului colectiv.

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor Libere din Romania (FSLR) vor protesta joi in fata Ministerului Economiei, nemultumiti de situatia in care se afla santierul naval Daewoo Mangalia Heavy Industries, se arata intr-un comunicat FSLR, citat de Agerpres. Sindicatele de la companie au avut cel putin…

- "Eu mi-am prezentat dorinta de a pleca de la ANAF in momentul in care domnul Viorel Stefan, ca proaspat ministru de Finante, venise in functie si imi povestea de ce urmeaza sa facem. Printre toate masurile de care am aflat cu totii, prima pe lista era impozitul pe gospodarii. Poate ca asa vede Guvernul…

- Reprezentantii Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industrie picheteaza, marti, intre orele 11:00 – 13:00, Ministerul Economiei, pe fondul nemultumirilor fata de Legea 232/2016, care reglementeaza industria de aparare, se arata intr-un comunicat FNSI, remis AGERPRES. Presedintele sindicatului, Ioan…

- Se anunta noi proteste de amploare. Guvernul se afla in mijlocul unui nou scandal dupa ce o alta categorie sociala anunta ca salariile au scazut in loc sa creasca. Sindicatele funcționarilor publici amenința cu noi proteste dupa ce au vazut care sunt efectele reale ale noii legi a salarizarii, in…

- "Vom accepta discutii doar cu prim-ministrul, invitati fiind cei doi lideri politici, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu (liderii PSD, respectiv ALDE -n.r.). Este vorba de o decizie politica pe care Guvernul trebuie sa si-o asume. In caz contrar, sa faca un program de inchidere. Ori se gaseste…

- Un dialog cu scriitorul Horia-Roman Patapievici despre educatie, pornind de la reforma recent adoptata in Franta la initiativa presedintelui Macron, de fapt o revenire la valorile clasice ale pedagogiei.

- „Motivul este simplu, lipsa imunoglobulinei de pe piata, pacientii au ramas fara acest medicament. Am facut toate eforturile. Guvernul a suspendat taxa clowback si totusi nu s-a intamplat nimic. Pentru luna martie se preconizeaza sa nu intre nicio fiola. Pentru aprilie sunt promisiuni. Am primit acceptul…

- "Avand in vedere ca ministrul Justitiei, in mod evident dupa zeci de discuatii sterile, nu are nici intentia si nici capacitatea de a rezolva problemele legate de plata celor peste 1 milion de ore suplimentare, a deficitului de personal si a conditiilor precare de lucru, vom cere prim-ministrului…

- “Presedintele Republicii (franceze) se bucura de rezultatul votului SPD. Este o veste buna pentru Europa. Franta si Germania vor conlucra, chiar de saptamanile ce urmeaza, pentru a dezvolta noii initiative si a face sa avanseze proiectul european”, a anuntat Presedintia ...

- Autoritațile Republcii Moldova trebuie sa se asigure ca viitoarele alegeri vor fi corecte, deschise și transparente. Este declarația facuta de președintele Parlamentului, Andrian Candu, in cadrul Summitului de Securitate care se desfașoara astazi in Capitala.

- Printre ele, si Marea Britanie, acolo unde Guvernul a anuntat oficial ca este absolut legal ca angajatii sa beneficieze de zile libere din cauza vremii nefavorabile. n Regat, autoritatile au emis numeroase avertizari in legatura cu vremea extrema care a adus temperaturi chiar mai mici decat la Cercul…

- Jeremy Corbyn, liderul partidului britanic de opozitie din Marea Britanie, a confirmat, luni, faptul ca partidul pe care il conduce vrea ca Marea Britanie sa ramana in Uniunea Vamala, dar conditia este ca statul britanic sa aiba rol decisiv in viitoarele afaceri. "Am argumentat de mult timp…

- Guvernul francez a prezentat in sedinta de miercuri un proiect de lege controversat in materie de azil si imigratie, transmite AFP. Proiectul, care prevede in special prelungirea duratei detentiei administrative si reducerea la sase luni a termenului de examinare a cererilor de azil, urmeaza sa fie…

- Toti acesti soferi de camion profesionisti lucrau la data comiterii faptelor pentru societatea romana Evitrans. Ei furau roti in timpul perioadei lor de odihna, le transportau apoi in Romania impreuna cu incarcatura lor, pentru a le revinde la preturi cuprinse intre 200 si 350 de euro bucata,…

- Utilizatorul YouTube, TheseKnivesOnly, a reușit sa atinga rangul maxim in Call of Duty: WWII fara sa traga niciun foc de arma ci utilizand doar arme albe. TheseKnivesOnly a reușit performanța de mai mult de 32.000 kills doar prin Recon Aircraft și Counter Reacon. YouTuber-ul a inceput prima…

- Ambasadorul francez la ONU, Francois Delattre, a declarat marti in Consiliul de Securitate al ONU ca executiile in masa contra minoritatii musulmane rohingya din Myanmar relatate de Reuters 'ar putea constitui crime impotriva umanitatii' si a cerut eliberarea a doi jurnalisti Reuters retinuti…

- Franța lui Macron se vrea/închipuie (nou) lider european și mondial, Germania lui Merkel își cauta coerența interna pentru a nu pierde pregnanța externa, Anglia se chinuie sa creada ca Brexitul este un handicap surmontabil (înca), Italia se afla în cautarea economiei pierdute,…

- Ieri, peste 530 de soferi au ramas temporar fara permis, aproape 140 de persoane au fost prinse in flagrant delict si au fost aplicate amenzi in valoare de aproape 3.500.000 de lei, dupa ce politistii au intervenit la peste 2.600 de evenimente si au organizat aproape 300 de actiuni in toata tara.La…

- Nu stim cum si-a imaginat Liviu Dragnea ca va fi primit „Experimentul Olguta”. In orice caz, nu cu un val de nemultumiri si refuz aproape in masa. Revolutia fiscala, cum cu mandrie a fost prezentat proiectul legii salarizarii, este un punct de rascruce nu pentru salariatii din Romania, ci schimba intreaga…

- Guvernul a luat astazi o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajații din domeniile IT care ...

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a declarat ca miercuri au avut loc la minister discuții cu reprezentanții CES referitoare la ordonanța de urgența privind salariile. Ludovic Orban: Incepand de astazi orice angajat din Romania poate sa dea in judecata Guvernul Astfel, Angajatii part-time,…

- Guvernul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca angajatii part-time cu venituri mici sa nu fie obligati sa vina cu bani pentru a-si plati contributiile sociale, a declarat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in cadrul sedintei Consiliului Economic si Social (CES), scrie News.ro.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca Guvernul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca angajatii part-time cu venituri mici sa nu fie obligati sa vina cu bani pentru a-si plati contributiile sociale.

- Intr-un discurs sustinut la Bastia, oficialul francez a afirmat ca cererea facuta de nationalistii aflati la putere reprezinta "o exprimare legitima a nevoii de recunoastere". Acesta a exclus indeplinirea cererilor precum adaugarea limbii corsicane ca a doua limba oficiala, gratierea nationalistilor…

- Ma vad nevoit pentru intiia data sa ma exprim public in calitate de distribuitor in urma incidentului de duminica, 4 februarie, cind proiecția filmului francez 120 BPM de la sala de cinema a Muzeului Țaranului Roman a fost intrerupta de un grup de protestatari care au patruns in sala cintind cintece…

- „Strict vorbind din punctul de vedere al impactului contributiei de asigurari de sanatate (CASS) adus de declaratia 600, se observa o scadere a sarcinii fiscale impuse notarilor/avocatilor prin prisma faptului ca in 2017 CASS era datorat ca procent asupra venitului impozabil, in timp ce incepand cu…

- Guvernul francez vrea sa elimine de tot pericolul SMS-urilor trimise la volan si a decis ca trimiterea acestora sa fie ilegala atat timp cat soferii se afla in interiorul masinii, nu doar in timp conduc, scrie Le Figaro.

- Guvernul incearca sa corecteze o aberatie fiscala cu alta aberatie! Executivul va adopta o ordonanta de urgenta pentru ca angajatii de la stat cu jumatate de norma sa nu mai plateasca taxe si contributii aferente salariului cu norma intreaga, noteaza antena3.ro. Documentul nu se refera insa si la angajatii…

- Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale personalului auxiliar din institutiile de stat, bugetari incadrati cu norme part-time, care, in prezent, trebuie sa plateasca taxe mai mai decat salariile nete pe care le incaseaza.

- Citeste si: Polonia: Preluare majora in sectorul bancar? ”Copiii rebeli” ai Uniunii Europene au batut palma: Polonia si Ungaria vor sa faca o Banca Centrala de Dezvoltare, care sa investeasca in infrastructura din regiune Cand Mateusz Morawiecki era doar vicepremierul Poloniei, intre el si premierul…

- PSG a reusit scorul campionatului in Franta. Echipa din Paris a surclasat cu 8-0 formatia Dijon. Balul a fost deschis de Di Maria, care in primul sfert de ora a partidei de pe stadionul Parc des Princes a marcat de doua ori.

- Firma de constructii britanica Carillion, a doua cea mai mare din țara, cu 43.000 de angajati la nivel global, intra in procedura de lichidare dupa ce negocierile dintre companie, creditori si Guvern au esuat, potrivit BBC. Carillion are probleme financiare după ce a pierdut sume importante de…

- Dacia a reușit un nou record de vanzari. In 2017, marca de la Mioveni a reușit sa vanda 655.235 de mașini la nivel global, cu peste 12% mai mult fața de 2016. Și in 2017, Franța ramane cea mai buna piața pentru Dacia.

- Dupa decenii și decenii, medicii de la ”Salvarea” din orașul Cornești au, in sfarșit, un sediu incapator, cu o suprafața de 110 metri partrați, cu toate condițiile necesare pentru a acorda sistența medical de urgența calitativa oricui are nevoie de ea. La dispoziția lor acum este o sala de alerta și…

- Șeful PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, sugereaza ca tensiunea dintre partid și Guvern ar fi la cote foarte ridicate, iar ședința de CEX planificata pentru finalul lunii ar trebui organizata mai repede. „Guvernul nu mai are un dialog constructiv cu partidul, se profileaza o ruptura si nu ne dorim ca ea sa…

- Spania a devenit in 2017 a doua tara cea mai vizitata din lume dupa Franta si depasind Statele Unite - cu 82 de milioane de turisti straini, a declarat seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, citat de AFP, scrie Agerpres. "82 milioane de cetăţeni străini au vizitat Spania anul trecut,…

- Guvernul a promovat in sedinta de miercuri un memorandum care prevede ca statul roman vrea sa-si exercite dreptul de preemtiune asupra pachetului de actiuni de 51% de la santierul naval Mangalia pe care coreenii de la Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering vrea sa-l vanda. Problema este ca acest drept…

- Salvamontistii din tara au fost solicitati sa intervina la peste 700 de actiuni de salvare si acordare a primului ajutor pe parcursul lunii decembrie, fiind salvate circa 1.100 de persoane, se arata intr-un comunicat remis miercuri AGERPRES de presedintele Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani…

- Autoritațile franceze au reușit, in 2017, dejucarea a 20 de atentate teroriste, a anunțat ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, care a prezentat un bilant privind interventia si masurile luate de autoritati privind amenintarile terorismului. Oficialul a precizat ca nu a existat niciun teritoriu…

- Numarul cererilor inregistrate de OFPRA au sporit cu 17% anul trecut fata de 2016, dupa o crestere de 6,5% in 2016 fata de anul precedent.Este vorba despre o crestere 'sustinuta chiar daca nu este un aflux masiv', a adaugat Brice, in opinia caruia acest lucru confirma ca Franta este printre…

- "Statele Unite urzesc in prezent o serie de comploturi grave. Nu doar comploturi judiciare, ci si economice", a declarat Erdogan intr-o conferinta de presa la Istanbul. El urmeaza sa efectueze vineri o vizita in Franta, unde se intalneste, la Paris, cu omologul sau francez Emmanuel Macron.

- Datoria mondiala a atins un nivel record de 233.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea din 2017, potrivit unei analize publicate joi de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar, in conditiile in care datoria sectorului privat non-financiar…