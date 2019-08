Franţa şi SUA vor conduce lucrările din OECD privind fiscalizarea în domeniul digital "Cred ca suntem in situatia de a avea o propunere pana la finele anului", care sa poata ulterior fi negociata si sa se ajunga la un acord pana la mijlocul lui 2020, a spus secretarul general al OECD, mexicanul Angel Gurria, intr-o declaratie comuna cu Le Maire, la Paris.



Gurria, care a felicitat "conducerea entuziasta" a Frantei in aceasta problema, a spus ca pactul intre Paris si Washington, de la summit-ul G7 de la Biarritz, "a pus problema la un nivel corect" si "ne va ajuta enorm".



In plus, a subliniat ca sunt 130 de tari implicate in aceasta consultare pentru "a crea…

Sursa articol: dcnews.ro

