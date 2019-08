Franta si SUA vor conduce lucrarile din OCDE privind fiscalizarea in domeniul digital

Stiri pe aceeasi tema

- "Cred ca suntem in situatia de a avea o propunere pana la finele anului", care sa poata ulterior fi negociata si sa se ajunga la un acord pana la mijlocul lui 2020, a spus secretarul general al OECD, mexicanul Angel Gurria, intr-o declaratie comuna cu Le Maire, la Paris.Gurria, care a…

- Franta si Statele Unite au ajuns la un acord pentru pune capat blocajului legat de taxa franceza pentru giganții tehnologici americani. Compromisul franco-american cu privire la taxarea giganţilor din domeniul digital, găsit cu ocazia summitului G7 de la Biarritz, a permis reducerea ameninţării…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a anuntat luni ca s-a ajuns ''la un foarte bun acord'' in cadrul G7 pentru ca in 2020 ''sa poata fi modernizate regulile fiscalitatii internationale'' in cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), relateaza agentia EFE.In…

- Ministrul francez al agriculturii, Didier Guillaume, a calificat drept "total tâmpita" ideea ca SUA sa impuna taxe pentru vinurile franțuzești, dupa inițiativa Parisului de a taxa marile companii americane de tehnologie, idee exprimata recent de președintele american Donald Trump, relateaza…

- Oficial, obiectivul reuniunii de la Chantilly, la nord de Paris, organizata sub titlul 'sa facem capitalismul mai echitabil', este acela de a 'deschide calea intre cele mai puternice sapte economii ale plantei pentru reducerea inegalitatilor si pentru o justitie fiscala', a explicat o sursa diplomatica…

- Franța a adoptat proiectul privind taxa pentru servicii digitale, denumita GAFA, care vizeaza Google, Amazon, Facebook și Apple, care a atras mânia Statelor Unite care au amenințat cu represalii. În același timp, Londra a publicat propriul sau proiect de lege de taxe pentru companiile digitale,…

- Franta este primul stat din Uniunea Europeana care introduce o astfel taxa, dupa esecul introducerii la nivel european a unei 'taxe Gafa' (Google, Amazon, Facebook, Apple), care sa vizeze gigantii din domeniul digital. Taxa de 3% pe cifra de afaceri se va aplica retroactiv, de la 1 ianuarie 2019,…