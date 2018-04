Stiri pe aceeasi tema

- Franta a informat Comisia Europeana ca isi va prelungi controlul la frontiera pana la sfarsitul lui ocotmbrie, din cauza persistentei amenintarii teroriste, potrivit CE, scrie AFP, conform news.ro.Austria, care face parte dintre cele sase tari ce au reintrodus controale la frontiere in interiorul…

- Mai multe state europene, printre care si Romania, risca sa fie sanctionate de Comisia Europeana pentru ca nu au luat masuri de reducere a poluarii. Potrivit unor surse citate de Die Welt, Comisia Europeană ar putea reclama la Curtea Europeană de Justiţie statele în care se depăşeşte…

- SUMARUL DIMINEȚII, 1 aprilie. Libertatea.ro va prezinta sumarul dimineții de 31 martie 2018. Va oferim o selecție a celor mai importante evenimente care au avut loc, in Romania, dar și in intreaga lume. Prima reacție din USR, dupa anunțul de dpeunere a actelor pentru noul partid al fostului premier…

- Guvernul francez va prezenta la mijlocul saptamanii viitoare un proiect privind reforma instituționala promisa de Emmanuel Macron și care prevede o reducere cu 30% a numarului de parlamentari, a anunțat președinția, citata de AFP.

- Sfarsitul de saptamana a marcat un nou atentat terorist in Franta, ivit parca de nicaieri, atunci cand in oraselul Trebes, din sud, un tanar de 25 de ani, Redouane Lakdim, marocan de origine dar devenit cetatean francez, a schimbat delicventa minora pe luare de ostateci si atentat terorist, dupa ce…

- Un oraș din Romania a caștigat premiul SUMP pentru cel mai bun plan de mobilitate urbana durabila. Planurile municipiului Turda au fost considerate mai bune decat cele ale autoritaților din Manchester și Milano. Municipiul Turda a caștigat SUMP (Sustainable Urban Mobility Planning) AWARDS. Printre finaliști…

- Guvernul de la Varsovia a anuntat marti seara ca a transmis Comisiei Europene raspunsul privind preocuparile acesteia legate de reforma sistemului judiciar si statul de drept, care expun Polonia unei proceduri europene inedite ce ar putea conduce inclusiv la sanctiuni, transmite AFP. Intr-un comunicat…

- "Eu mi-am prezentat dorinta de a pleca de la ANAF in momentul in care domnul Viorel Stefan, ca proaspat ministru de Finante, venise in functie si imi povestea de ce urmeaza sa facem. Printre toate masurile de care am aflat cu totii, prima pe lista era impozitul pe gospodarii. Poate ca asa vede Guvernul…

- Dupa aproximativ șase luni de la transmiterea de catre Comisia Europeana a documentului prezentat de Mihai Gadea, Reprezentanța Comisiei Europene in Romania ar fi trimis la Bruxelles o lista cu nume de persoane asupra carora ar trebui sa se concentreze atenția justiției și personaje importante care…

- Comisia Europeana se pregateste sa introduca "taxa digitala" pe veniturile realizate in Uniunea Europeana de marile companii americane din sectorul tehnologiei, cum sunt Google, Facebook si Apple, estimarile indicand ca aceasta noua taxa va genera venituri anuale de aproximativ cinci miliarde de euro.…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, ii solicita ministrului de Externe, Teodor Melescanu, sa demisioneze din functie, pentru ca 'nu are capacitatea de a descifra' mesajele de la Bruxelles si pentru ca ramanerea acestuia in functie 'dauneaza grav intereselor Romaniei'. 'Teodor…

- Viktor Orban, care a luat cuvantul la o lansare de carte la Academia ungara de stiinte de la Budapesta, a avertizat impotriva "incercarilor" de ingradire a competentelor statelor membre si de construire a unor "State Unite ale Europei". Potrivit premierului ungar, Comisia Europeana "s-a…

- Mesajele pe care prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, le-a transmis la Bucuresti au fost "extrem de incurajatoare", vizita oficialului european fiind programata cu mult timp inainte, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu. "Mesajele…

- Numai produsele care conțin 100% miere trebuie sa poata fi etichetate sub acest nume, iar Comisia Europeana poate garanta acest lucru prin revizuirea legislației, a subliniat eurodeputata Daciana Sarbu in plenul Parlamentului European, solicitand sprijin financiar mai consistent pentru apicultori…

- Vorbind cu ocazia unei conferinte a asociatiei patronale ''Business Europe'' la Bruxelles, inainte de a pleca spre Londra pentru o intalnire cu premierul Theresa May, Donald Tusk a afirmat ca propunerea prezentata miercuri de Uniunea Europeana ca Irlanda de Nord sa fie inclusa intr-o ''zona de reglementare…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat miercuri ca nu va accepta "niciodata" un acord cu Uniunea Europeana care sa puna sub semnul intrebarii integritatea constitutionala a Marii Britanii, in reactie la proiectul de acord facut public mai devreme de Bruxelles, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Proiectul…

- Comisia Europeana va da Romania in judecata la Curtea Europeana de Justitie, daca Parlamentul de la Bucuresti va adopta amendamentele aduse Ordonantei de Urgenta 64/2016 din sectorul gazelor naturale, a declarat, marti, comisarul european pentru Energie, Miguel Arias Canete, intr-o intalnire la Bruxelles…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a propus, la reuniunea informala a Consiliului European desfasurata la Bruxelles, recompense bugetare pentru statele care au acceptat imigranti extracomunitari in cadrul sistemului de cote instituit de Comisia Europeana. Ideea a fost respinsa atat de liderii tarilor…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la ședința Uniunii Naționale a Consiliilor Județene, ca Guvernul lucreaza la un proiect, astfel incat excedentul bugetarsa poata fi folosit pentru plata salariilor, a arieratelor sau a deciziilor judecatorești definitive, dar le-a transmis președinților de…

- Guvernul britanic a cerut Uniunii Europene sa ia in considerare o perioada de tranzitie mai lunga fata de cea propusa de Bruxelles, conform unor documente redactate de negociatorii pentru Brexit. Comisia Europeana afirma ca tranzitia, in timpul careia Marea Britanie va trebui sa respecte regulile UE,…

- Guvernul britanic a cerut Uniunii Europene sa ia in considerare o perioada de tranzitie mai lunga fata de cea propusa de Bruxelles, conform unor documente redactate de negociatorii pentru Brexit, scrie The Independent.Citește și: Cum arata, de fapt, autobuzele cumparate de Primaria Capitalei/GALERIE…

- Intr-o scrisoare deschisa adresata secretarului general al CE, Alexander Italianer, organizatia Alter-EU, o coalitie de ONG-uri specializate in combaterea coruptiei, afirma ca ''Barroso nu si-a respectat angajamentul de a nu face lobby in numele (bancii) Goldman Sachs''.Dupa cei zece ani…

- Ministrul italian al Economiei, Pier Carlo Padoan, a afirmat, miercuri, ca Uniunea Europeana ar trebui sa sanctioneze Slovacia daca aceasta foloseste scuza ajutorului de stat pentru a indeparta diverse companii de partenerii din Blocul comunitar, informeaza site-ul agentiei Reuters. Disputa…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a primit marti, la Bruxelles, vizita prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, iar in cadrul intalnirii Corina Cretu a indemnat la acordarea unei atentii sporite Programului Operational Regional (POR), ce inregistreaza cele mai mari intarzieri…

- Carlo Calenda a confirmat ca se va intalni cu comisarul european pentru concurenta, Marghrete Westager, pentru "a verifica daca facilitatile destinate atragerii de investitii straine in Slovacia respecta normele europene care interzic acordarea de ajutoare de stat". Oficialul italian s-a…

- CHIȘINAU, 20 feb — Sputnik. UE își extinde influența în baza ultimatumurilor: sau cu Europa, sau cu Rusia, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov. "În ceea ce privește cerințele înaintate de Uniunea Europeana (fața de Serbia n.r.)…

- Funcționarii de rang înalt de la Bruxelles înca o data accentueaza ca doresc sa vada rezultate, ca suportul pe care îl primește Republica Moldova trebuie resimțit de catre cetațeni. Astfel interpreteaza diplomatul și fostul vicepreședinte al Parlamentului, Mihai Camerzan, declarațiile…

- Cu o poluare a aerului accentuata si convocata de Comisia Europeana pe 30 ianuarie pentru depasirea limitelor de emisii destinate protejarii sanatatii europenilor, Germania a decis sa reactioneze. Proiectul vizeaza imbunatatirea calitatii aerului si incurajarea conducatorilor auto de a…

- Vin critici dure dinspre Bruxelles, dupa ce Comisia Europeana a emis un raport care prevede noi scumpiri si o decelerare a cresterii economice, in Romania. Europarlamentarul Siegfried Muresan sustine ca pentru a remedia destabilizarea economica, Guvernul trebuie sa renunte la toate masurile nesustenabile…

- Guvernul de la Kiev a aprobat miercuri, 7 februarie, Acordul privind controlul in comun al persoanelor, mijloacelor de transport, marfurilor si obiectelor in punctele comune de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene. Documentul urmeaza sa fie ratificat de Rada Suprema a Ucrainei.

- Senatorul PSD Serban Nicolae s-a lansat, marti, intr-un atac la adresa presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. El a precizat ca afirmațiile oficialului european, la adresa Romaniei, cu privire la modificarile aduse legilor justiției, echivaleaza cu o „amenintare ridicola si usor etilica”,…

- Schimbarile legislative care vizeaza Justitia din Romania si respectarea statului de drept fac obiectul unei dezbateri organizata miercuri, 7 februarie, in Parlamentul European. "Mersul reformei sistemului judiciar din Romania si amenintarea pe care aceasta ar putea-o reprezenta la adresa…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat miercuri, in conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca daca legile Justitiei vor ramane asa cum au iesit din Parlament, fara a tine de cont de deciziile CCR, „discutiile despre MCV si despre Schengen se vor pune in alti…

- Conform grilei de finantare a programelor nationale privind protectia mediului, sunt precizate la categoria "Reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului, inclusiv monitorizarea calitatii aerului" credite bugetare in valoare de 20 de milioane lei, respectiv credite de angajament in cuantum…

- Romania a depașit limitele de poluare, riscand sancțiuni in acest sens. Comisia Europeana a somat țara noastra, precum și alte opt state europene, sa ia masuri pentru a diminua poluarea aerului, pana la sfarșitul saptamanii viitoare. In caz contrar, urmeaza sa fie lansate procedurile de sancționare.…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, scrie Mediafax. Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit...

- Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. Cele noua state membre - Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie - risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare…

- Comisia Europeana ofera un raspuns transant dupa declaratiile incendiare facute aseara de Liviu Dragnea. Seful PSD a acuzat delegatia Comisiei Europene ca a transmis la Bruxelles informatii false.„C.E. a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor privind legile…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- Romania risca sa piarda fonduri europene, subliniaza europarlamentarul PMP Siegfried Muresan referindu-se la "avertismentul de o duritate fara precedent" transmis miercuri de Comisia Europeana Parlamentului Romaniei, cu privire la modificarea Legilor Justitiei si a Codurilor Penale. Intr-o…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri prin care doreste ca in viitorul cadru financiar multianual al UE acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de existenta unor sisteme judiciare independente in statele beneficiare nete de fonduri ale UE, initiativa ce risca sa provoace noi tensiuni pe tema…

- Belgia si-a redus luni nivelul de alerta privind amenintarea terorista, precizand ca un atentat este mai putin probabil, la un an si zece luni dupa atacurile de la Bruxelles soldate cu 32 de morti, transmit cotidianul belgian La Derniere Heure si Reuters. Decizia a fost luata in urma evaluarii realizate…

- Belgia si-a redus luni nivelul de alerta privind amenintarea terorista, precizând ca un atentat este mai putin probabil, la un an si zece luni dupa atacurile de la Bruxelles soldate cu 32 de morti, transmit cotidianul belgian La Derniere Heure si Reuters. Decizia a fost luata în urma evaluarii…

- 'Am constatat cu interes ca presedintele Trump nu a rupt acordul, chiar daca pe de o parte a formulat exigente care aduc uneori cu niste ultimatumuri', a declarat Le Drian la sosirea sa pentru o reuniune a UE la Bruxelles si care se va deplasa in Iran la 5 martie.In 12 ianuarie, presedintele…

- O reuniune la nivel ministerial a fost convocata la Bruxelles pe 30 ianuarie cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. "Intr-un ultim efort pentru gasirea solutiilor la problema grava a poluarii aerului in Uniunea Europeana, comisarul UE pentru Mediu,…

- Politistii de la Aeroportul "Henri Coanda", Otopeni, au descoperit, in ultimele 24 de ore, mai multe documente false sau falsificate, pe care opt persoane le-au prezentat la controlul de frontiera. "In data de 10.01.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport 'Henri Coanda',…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera un autoturism marca Renault care figura in bazele de date ca fiind furat din Franța. In ziua de 08 ianuarie a.c., in jurul orei 23.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita-I.T.P.F. Iași, s-a…

- Intr-un interviu acordat unui cotidian german, Schulz a calificat drept ''inacceptabil'' ca unele state membre ale UE sa depuna mari eforturi pentru primirea de refugiati, in timp ce altele si-au abandonat obligatiile.Potrivit lui Szijjarto, Schulz a atacat in mod constant Ungaria pentru…