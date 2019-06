Franţa şi Germania sunt împotriva deschiderii negocierilor cu Macedonia de Nord În pofida modificarii numelui statului, avizului pozitiv al Comisiei Europene si avertismentului a 14 state ale Uniunii Europene, potrivit caruia un stat candidat nu poate fi abandonat dupa ce a realizat atât de mult pentru a-si debloca parcursul european, totusi se pare ca luna aceasta Macedoniei de Nord nu i se va stabili data începerii negocierilor de aderare la UE, potrivit Rador.



Se pare ca nici Albania nu va începe negocierile, desi a primit aviz favorabil din partea Comisiei Europene

Sursa articol: hotnews.ro

