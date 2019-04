Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit, Franta si Germania, care considera ca o recenta dezvoltare a rachetelor de catre Iran este contrara unei rezolutii a ONU adoptata in 2015, vor ca Natiunile Unite sa abordeze acest subiect in mod complet in viitorul sau raport asteptat in luna iunie, conform France Presse. Aceasta cerere…

- Fostul premierul norvegian, al carui mandat in fruntea Organizatiei Tratatului Nord-Atlantic tocmai a fost prelungit pana in 2022, este asteptat dupa-amiaza la Casa Alba, in ajunul unei reuniuni ministeriale de doua zile in capitala SUA.Principala prioritate pentru cele 29 de state membre…

- Ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, a subliniat luni sentimentul de responsabilitate al Berlinului în urma preluarii președinției rotative a Consiliului de Securitate al ONU, despre care a spus ca a fost "în inima" ONU, relateaza DPA, potrivit Mediafax."Vrem…

- Germania preia luni, 1 aprilie, presedintia prin rotatie a Consiliului de Securitate al ONU, informeaza dpa preluata de Agerpres. Ministrul de externe german Heiko Maas este asteptat la New York, pentru a prelua presedintia de la omologul sau francez Jean-Yves Le Drian. Cele doua…

- Franta si Germania trebuie sa aiba ''o politica comuna in ceea ce priveste exporturile de arme'', a declarat vineri, la New York, seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian, dupa ce Berlinul a prelungit joi cu sase luni perioada de inghet pentru vanzarile de arme catre Arabia Saudita, informeaza…

- Europenii sunt in stare de soc, dupa ce presedintele Donald Trump le-a cerut sa-si repatrieze cetatenii care au luptat de partea Statului Islamic. Aproximativ 800 dintre acestia au fost luati prizonieri de fortele americane si de militiile kurde aliate cu Statele Unite. Președintele Trump vrea ca teroriștii…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a cerut vineri Rusiei și Ucrainei sa de-escaladeze conflictul din estul Ucrainei și a declarat ca Franța și Germania sunt gata sa ajute prin monitorizarea traficului naval in apropierea coastei Crimeei, relateaza Reuters.