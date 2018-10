Stiri pe aceeasi tema

- Franta si Germania au denuntat marti dispretul manifestat de autoritatile poloneze fata de solicitarile partenerilor lor europeni de a respecta statul de drept si au solicitat Comisiei Europene sa mearga inainte cu procedura de sanctiuni pe care a initiat-o, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a rugat, miercuri, pe prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, sa aiba incredere in respectarea statului de drept in Romania, precizand ca autoritatile romane vor tine cont de recomandarile Comisiei de la Venetia. ‘Domnule prim-vicepresedinte Timmermans,…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, s-a declarat foarte ingrijorat in legatura cu evolutiile din unele state membre in ceea ce priveste statul de drept, adaugand ca sanctiunile incluse in Aricolul 7 din Carta UE ar trebui impuse in cazul in care statul de drept este amenintat.

- Discursul anual privind starea Uniunii Europene, sustinut miercuri in Parlamentul European (PE) de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, aduce in atentie alegerile europarlamentare de anul viitor. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Acestea vor trebui sa plateasca tarife de rovinieta pentru o zi de 12 euro, in creștere cu 33%, de la 9 euro, pentru vehiculele de și peste 12 t (cu maximum 3 axe inclusiv), cu 71,42% de la 7 euro pentru vehiculele intre 7,5 – 12 t, și in urcare cu 200%, de la 4 euro la 12 euro, pentru vehiculele…

- Seful diplomatiei britanice Jeremy Hunt le-a cerut marti Frantei si Germaniei sa faca lobby pe langa negociatorii Uniunii Europene pentru ca tratativele privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar sa se incheie cu rezultate rezonabile si a avertizat ca inclusiv Europa ar avea de suferit daca…

- Cu numai o saptamana inaintea intalnirii pe care presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, o va avea la Washington cu presedintele SUA, Donald Trump, Franta si Germania sunt divizate in ce priveste oferta pe care europenii ar putea sa i-o propuna liderului de la Casa Alba pentru a opri…