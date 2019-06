Franţa şi Germania anunţă eforturi pentru evitarea unui război între Statele Unite şi Iran Franta si Germania au anuntat miercuri ca vor depune toate eforturile pentru evitarea unui conflict militar între Statele Unite si Iran, avertizând ca riscurile se mentin, mai ales pe fondul presiunilor exercitate de Administratia Donald Trump.



"Vrem sa unificam eforturile pentru lansarea unui proces în sensul reducerii tensiunilor. Înca avem timp si sper ca toate partile vor da dovada de mai mult calm. Înca exista timp, dar doar putin", a declarat Jean-Yves Le Drian, ministrul francez de Externe, citat de agentia Reuters, scrie mediafax.



Jean-Yves…

Sursa articol: hotnews.ro

