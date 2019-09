Stiri pe aceeasi tema

- Franta a propus oferirea Iranului a unor linii de credit de circa 15 miliarde de dolari, in acest an, cu conditia ca Teheranul sa respecte din nou in totalitate prevederile acordului nuclear convenit in 2015 cu puterile occidentale, o propunere care necesita acceptarea de catre Statele Unite, au…

- Presedintele iranian Hassan Rohani l-a avertizat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca Iranul va continua sa se distanteze fata de acordul nuclear din 2015 daca Europa nu isi respecta angajamente asumate, in cadrul unei conversatii telefonice care a avut loc sambata, potrivit unei informari…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a anuntat miercuri ca nivelul uraniului imbogatit din Iran va depasi limita admisa in acordul nuclear ca raspuns la faptul ceilalti semnatari ai acordului nu si-au respectat promisiunile si nu au ajutat Teheranul sa scape de sanctiunile SUA. „Pe 7 iulie,…

- Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a declarat luni ca președintele american Donald Trump și aliații acestuia doresc un razboi cu Iranul, nu rezolvarea problemelor pe cale diplomatica, in urma noului set de sancțiuni impus de catre Statele Unite, relateaza Reuters, potrivit mediafax.„Donald…

- Statele Unite vor ca Iranul sa renunte la ambitiile nucleare si sa nu mai finanteze terorismul, a declarat luni presedintele Donald Trump, in contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran, potrivit mediadax."Solicitarea SUA pentru Iran este foarte simpla: fara arme nucleare si fara finantarea…

- Presa iraniana considera ca Germania este un ajutor in relatiile Iranului cu lumea. Pozitia germana e comparata cu cea a Frantei, care, prin ultimele declaratii, s-a aratat mai apropiata de Washington. De exemplu, agentia Fars News transmite ca directorul general din Ministerul german de Externe a vizitat…

- Cei doi sefi de stat au participat impreuna joi, la Colleville-sur-Mer, la aniversarea a 75 de ani de la debarcarea aliata in Normandia din cel de-al doilea razboi mondial. Ambii au insistat ca nu doresc ca Iranul sa obtina arme nucleare.Macron a adaugat ca atat el, cat si Trump spera sa…