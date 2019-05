Franţa: Şeful diplomaţiei franceze consideră că Iranul reacţionează greşit Seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian a calificat drept o "reactie gresita" amenintarea Iranului de a nu mai respecta doua angajamente ale acordului nuclear din 2015 si a chemat Teheranul sa dea dovada de "maturitate politica", transmite AFP.



"Iranul are o reactie proasta la reactia americana gresita de retragere din acordul de la Viena si de suplimentare a sanctiunilor", a declarat ministrul francez de externe intr-un interviu aparut sambata seara in editia online a cotidianului Parisien.



Pe 8 mai, Iranul anuntat ca acorda doua luni europenilor pentru a scoate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie, Franța și Germania au avertizat, miercuri, Iranul ca vor exista consecințe serioase daca încalca condițiile Acordului atomic, dupa ce președintele iranian Hassan Rouhani a acordat marilor puteri un termen limita de 60 de zile pentru ca acestea sa elimine sancțiunile economice,…

- Prezent la reuniunea miniștrilor de Externe ai țarilor G7, ale carei lucrari au avut loc in Franța – țara care in prezent asigura președinția acestui grup de țari dezvoltate – șeful diplomației franceze, Jean-Yves Le Drian, a declarat ca britanicii trebuie sa indice «foarte rapid» cum au de gand sa…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, nu va participa la reuniunea omologilor sai din G-7, grupul principalelor state industrializate, ce va avea loc la sfarsitul saptamanii in Franta, o absenta emblematica pentru tensiunile dintre administratia americana a lui Donald Trump si aliatii cei mai…

- Dezbaterile din Germania in favoarea unui singur loc european in cadrul Consiliului de Securitate al ONU nu sunt justificate, a declarat vineri seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, apreciind ca ideea de a ceda locul Frantei in aceasta perspectiva este "stupida", relateaza AFP, potrivit…

- Franta si Germania trebuie sa aiba ''o politica comuna in ceea ce priveste exporturile de arme'', a declarat vineri, la New York, seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian, dupa ce Berlinul a prelungit joi cu sase luni perioada de inghet pentru vanzarile de arme catre Arabia Saudita, informeaza…

- Franta si Germania trebuie sa aiba ''o politica comuna in ceea ce priveste exporturile de arme'', a declarat vineri, la New York, seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian, dupa ce Berlinul a prelungit joi cu sase luni perioada de inghet pentru vanzarile de arme catre Arabia Saudita,…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a justificat joi diferenta de tratament rezervata Iranului si Coreei de Nord estimand ca Teheranul este mai "destabilizator" decat Phenianul, in pofida rapoartelor critice ale administratiei americane privind regimul nord-coreean, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Eugen…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a justificat joi diferenta de tratament rezervata Iranului si Coreei de Nord estimand ca Teheranul este mai "destabilizator" decat Phenianul, in pofida rapoartelor critice ale administratiei americane privind regimul nord-coreean,