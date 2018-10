Stiri pe aceeasi tema

- Franta isi suplimenteaza efectivele politiei de frontiera cu 700 de ofiteri pentru eventualitatea incheierii negocierilor cu Londra in absenta unui acord privind termenii 'divortului' dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, a anuntat marti ministrul francez al bugetului, Gerald Darmanin,…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti ca tara sa pregateste o noua oferta pentru Uniunea Europeana in vederea depasirii impasului in care se afla negocierile privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, transmit Reuters si Press Association. ''Vom prezenta acele…

- Franta crede in continuare ca un acord bun in privinta Brexit-ului este posibil, dar tara trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca 'divortul' intre Marea Britanie si Uniunea Europeana sa se produca in lipsa lui, a indicat sambata ministrul pentru afaceri europene, Nathalie Loiseau, transmite…

- Un procent de 59% dintre alegatorii britanici ar vota pentru ramanerea tarii lor in interiorul Uniunii Europene daca in prezent ar avea loc o consultare populara, acesta fiind cel mai ridicat sprijin electoral pentru apartenenta Marii Britanii la blocul comunitar dupa referendumul din vara lui 2016,…

- Noul sef al diplomatiei britanice Jeremy Hunt s-a declarat, miercuri, ingrijorat de riscul unui 'divort agitat' cu Uniunea Europeana, in absenta progreselor in negocierile privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, cu numai trei luni inaintea incheierii prevazute a acestora, transmite…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, va vizita saptamana aceasta Franta si Belgia pentru discutii despre Brexit si posibilitatea ca Marea Britanie si Uniunea Europeana sa nu ajunga la un acord privind iesirea tarii din Blocul comunitar, relateaza Reuters.

- Noul ministru pentru Brexit al Marii Britanii, Dominic Raab, a declarat ca tara trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca negocierile cu Uniunea Europeana referitoare la un nou acord comercial sa esueze, transmite Bloomberg.”Orice guvern responsabil trebuie sa se asigure ca avem un…

- Guvernul olandez elaboreaza un 'ghid', care va fi gata in luna octombrie, pentru cazul in care Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana in absenta unui acord, a anuntat luni unul dintre raportorii parlamentului olandez pentru Brexit, transmite Reuters, preluata de agerpres. Olanda a inceput…