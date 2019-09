Franţa se declară a fi pregătită pentru un Brexit fără acord ”Franta este pregatita. Ea este pregatita din martie. Ea este si mai pregatita azi. Aceste teste o arata”, a declarat ministrul in portul Ouistreham unde, potrivit Guvernului, camioanele de pe un feribot au fost debarcate si controlate, joi, ca si cum ar fi avut loc un Brexit dur.



Ouistreham este al treilea cel mai important port francez. Ministrul a declarat insa ca este ”un pic ingrijorat de modul in care britanicii se pregatesc, la randul lor”. ”Nu reusim in cateva ore (...) sa recream o frontiera care nu mai exista de cativa ani”, a insistat el. Gerald Darmanin a spus, de asemenea,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

