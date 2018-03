Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, a afirmat luni, in cursul unei intrevederi cu secretarul Trezoreriei SUA, Steve Mnuchin, ca masurile americane asupra otelului si aluminiului "nu sunt bune" si a cerut ca Europa sa fie scutita in calitate de aliat, transmite AFP. "Pentru a va spune…

- Franta a facut apel la Uniunea Europeana pentru a lua in considerare noi sanctiuni impuse Iranului din cauza implicarii sale in razboiul civil din Siria si a programului sau balistic. Demersul face parte din incercarile francezilor de a convinge SUA sa pastreze un acord cu Iranul din 2015, scrie…

- Comisia Europeana pregateste o evaluare privind produsele americane care ar putea fi supuse unor taxe suplimentare, in cazul in care Statele Unite vor aplica noile tarife pentru importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Agentul neurotoxic de uz militar cu care a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal la 4 martie la Salisbury (sud-vestul Angliei) ar fi fost plasat in valiza fiicei acestuia inainte ca ea sa plece de la Moscova spre Marea Britanie, relateaza The Telegraph, citand surse, informeaza AGERPRES . Serghei…

- Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa Iulia (33 de ani) au fost gasiti in stare inconstienta pe o banca langa un centru comercial din Salisbury si de atunci se afla in stare critica. Iulia Skripal s-a imbarcat la 3 martie la Moscova pentru zborul spre Londra, conform politiei antitero britanice.…

- Moscova nu a dezvoltat niciodata, nici pe vremea URSS, programe de arme chimice 'Noviciok', gazul neurotoxic folosit la otravirea, in Marea Britanie, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat joi Serghei Riabkov, ministru adjunct de externe al Rusiei, transmit Reuters si AFP.…

- Franta va merge in tribunal impotriva companiilor Google si Apple, din cauza unor termeni contractuali pe care gigantii i-au impus unor start-up-uri si unor dezvoltatori cu care colaboreaza, potrivit Reuters. In cadrul unui interviu pentru postul de radio RTL, ministrul de finante Bruno…

- Guvernele si bancile centrale trebuie sa colaboreze in privinta dezvoltarii reglementarilor pentru cripto-active, pentru a preveni posibilitatea ca acestea sa devina un nou vehicul pentru spalarea de bani si finantarea terorismului, a afirmat, marti, directorul general al Fondului Monetar International…

- Comisia Europeana asteapta sa fie informata de Statele Unite cu privire la scutirea Blocului comunitar de noile tarife la importurile de otel si aluminiu, a declarat, marti, presedintele Executivului UE, Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul agentiei Reuters. Uniunea Europeana vrea sa…

- Un razboi comercial cu Statele Unite ar aduce un dezastru in economia mondiala, a declarat duminica ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, autoritatile de la Beijing intensificand criticile fata de tarifele anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu,…

- Comisia Europeana a declarat, miercuri, la o intalnire cu firme de top din domeniul digital ca alegerea preferata de Uniunea Europeana este o reforma a impozitarii profiturilor, mai degraba decat o impozitare a veniturilor, o mișcare salutata de marile companii online americane, potrivit Reuters . Uniunea…

- Uniunea Europeana nu este o amenintare la adresa securitatii Statelor Unite si se asteapta sa fie exclusa de la aplicarea tarifelor anuntate de presedintele Donald Trump, in caz contrar fiind pregatita sa adopte masuri de retorsiune in termen de 90 de zile, a declarat, vineri, comisarul european pentru…

- Ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, a declarat vineri ca tarifele anuntate de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, vor fi o povara pentru companiile din cea mai mare economie europeana, transmite Reuters. ''El a ordonat tarife punitive care nu sunt in conformitate cu reglementarile…

- Comisarul Uniunii Europene pentru Comert, Cecilia Malmstrom, a declarat, joi, ca UE reprezinta un aliat apropiat al Statelor Unite si ar trebui sa fie scutita de noile tarife la importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Comisarul UE pentru Comert, Cecilia Malmstrom, se va intalni sambata la Bruxelles cu Robert Lighthizer, reprezentantul SUA pentru Afaceri Comerciale, si cu Hiroshige Seko, ministrul nipon al Comertului, in contextul in care Washingtonul vrea sa impuna taxe vamale la importurile de otel si aluminiu.…

- Goldman Sachs a anuntat zeci de angajati din diviziile de banking, vanzari si trading din Londra ca se isi va muta sediul in Frankfurt, Germania in urmatoarele saptamani, pregatindu-se pentru separarea dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, potrivit Reuters. Dupa mai multe luni de rabdare…

- Uniunea Europeana va cere in aceasta luna ministrilor de Finante ai statelor membre ale G20 sa mentina deschiderea economiei mondiale, dupa ce planurile Statelor Unite de a introduce tarife pentru importurile de otel si aluminiu au provocat proteste la nivel mondial, transmite Reuters, potrivit news.ro.Spre…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, se asteapta ca in 2020 sa transporte intre 170 de 180 de milioane de pasageri pe an, cresterea fiind stimulata de zborurile spre Franta si Scandinavia, a afirmat, marti, directorul general Michael O'Leary, transmite Reuters.

- Ford Motor a anuntat ca va renunta temporar la 2.000 de angajati zilieri in Michigan, in cadrul unei transformari prin care trec fabricile din regiune, pregatindu-se pentru asamblarea camionetelor Ranger si a vehiculelor sport Bronco, potrivit Reuters. Concedierile vor incepe in luna…

- Vanzarile nete ale producatorul american de chimicale DowDuPont au inregistrat o crestere de 14% in al patrulea trimestru, depasind astfel estimarile Wall Street-ului, datorita economiei globale puternice care a dus la o crestere a cererii si a preturilor pentru produsele lor, scrie Reuters.…

- Prin impunerea de taxe mai mari la importurile de otel si de aluminiu, Donald Trump a iscat nelinisti in randul aliatilor europeni, care se tem ca vor fi nevoiti sa devina tinta volumelor de metale importate de SUA, iar europenii ar putea accelera la randul lor propriile politici protectioniste.…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat miercuri ca se asteapta ca primul transport cu arme din Statele Unite sa ajunga in Ucraina in cateva saptamani, transmite Reuters. In luna decembrie, SUA au provocat iritarea Moscovei dupa ce au aprobat furnizarea de arme pentru a sprijini Ucraina in…

- Guvernul de la Paris vrea sa-i ajute pe producatorii auto si furnizorii de componente afectati de declinul vanzarilor de autovehicule diesel iar ministrul de Finante, Bruno Le Maire, a cerut companiilor auto "sa coordoneze transformarea spre masini echipate cu motoare pe benzina, hibride si electrice",…

- Uniunea Europeana ar trebui sa majoreze taxele pe combustibilii fosili pentru a putea sa isi atinga obiectivele in domeniul combaterii incalzirii climei si totodata pentru a acoperi golul bugetar provocat de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, au apreciat mai multi fosti oficiali europeni intr-o…

- „Teoretic, orice poate sa afecteze, intr-un fel sau altul. Partea buna este, si preiau ca mesaj pozitiv ceea ce s-a intamplat saptamana trecuta la Ministerul de Finante, am avut un imprumut de doua miliarde de euro, ceea ce arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania, fata…

- Coreea de Nord a condamnat, sambata, ultimele sanctiuni pe care Statele Unite le-au impus, saptamana aceasta, cu scopul de a obliga regimul de la Phenian sa renunte la dezvoltarea armelor nucleare, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Administratia Donald Trump a extins, vineri, sanctiunile impotriva Rusiei, vizand direct un membru al Guvernului de la Moscova, informeaza site-ul agentiei Reuters. Departamentul american al Trezoreriei l-a introdus pe lista persoanelor vizate de sanctiuni pe Andrei Cerezov, adjunct al…

- Politica externa a Romaniei in 2018 "va ramane pe aceleasi coordonate" Presedintele Klaus Iohannis considera ca România poate fi pilonul estic al Uniunii Europene si pledeaza ferm pentru ca relatia transatlantica sa fie întarita. Seful statului a tinut un discurs la întâlnirea…

- Parasirea Uniunii Europene de Marea Britanie a clatinat din temelii vechiul proiect care facea din statele membre un fel de Statele Unite ale Europei. Liderul de la Elysee a precizat, intr-un interviu pentru BBC ca decizia Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana a fost motivata de faptul ca…

- Germania si Franta vor incerca sa intensifice presiunile pentru reformarea zonei euro, la o reuniune a ministrilor de Finante ai celor doua tari care va avea loc in aceasta saptamana la Paris, incurajate de acordul preliminar de formare a unei noi coalitii de guvernare la Berlin, transmite Reuters,…

- O noua serie de sanctiuni americane impotriva Moscovei reprezinta o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass. Se asteapta ca Washingtonul sa impuna…

- Marea Britanie, Franta, Germania si Uniunea Europeana au lansat joi un apel comun catre Statele Unite pentru mentinerea acordului nuclear cu Iranul, subliniind totodata ca regimul de la Teheran are dreptul de a profita de pe urma ridicarii sanctiunilor asociate acordului.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Producatorul de smartphone-uri Apple si producatorul de imprimante Epson sunt date in judecata in Franta pentru ca au accelerat procesul de imbatranire a produselor lor pentru a stimula cererea. O asociatie a consumatorilor din Franta, numita HOP, care sustine campania "Opriti Uzura Planificata",…

- Data la care va avea loc urmatoarea intalnire dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump nu a fost inca stabilita, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care a reiterat dorinta Moscovei ca SUA si Coreea de Nord sa inceapa negocierile privind…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times. Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea…