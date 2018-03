Stiri pe aceeasi tema

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 ani, ar putea primi titlul de cetatean de onoare al Capitalei, potrivit unui proiect al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la propunerea consilierilor USR, „in semn de recunoastere a contributiei sale la promovarea valorilor culturale romanesti”.

- Prezent la deschiderea Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) 2018, de la Romexpo, Mihai Daraban, președintele CCIR, a declarat ca avem nevoie de infrastructura nu doar pentru a pastra in Romania cei doi mari producatori Dacia și Ford, ci pentru a putea deveni un hub in aceasta industrie.

- Mesaj pentru toti cei care denigreaza Vasluiul ATITUDINE… Satula de prejudecatile si glumele la adresa Vasluiului, Maria, o tanara din Hoceni, studenta in Bucuresti, a transmis un mesaj subtil tuturor celor care denigreaza judetul: “ Daca nu ne-ati mai fortat in aceeasi oala pe toti, ar fi perfect.…

- Cel putin doua persoane au fost ranite, miercuri, intr-o explozie la o uzina a societatii Brenntag, la Saint-Sulpice, in Tarn (sud-vest). Explozia a avut loc intr-o cuva de solventi, din motive necunoscute in aceasta faza. Societatea Brenntag, clasata drept de nivelul 2 Seveso, este…

- Cum deosebim mierea naturala de cea contrafacuta? Pe langa gust, exista cateva tehnici simple prin care ne dam seama daca mierea pe care am cumparat-o este de calitate. Daniel Chiș este un apicultor din Bihor care, de 7 ani, a decis sa se ocupe exclusiv de aceasta pasiune a sa. A citit mult pe aceasta…

- Ambasadorul Frantei in Romania: "Clujul a devenit un model pentru celelalte orase din regiune" Ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis, a spus miercuri, la Cluj, ca tema dezvoltarii durabile a oraselor este in acest moment motorul colaborarii dintre Franta si Romania, iar anul 2018, in care romanii…

- Potrivit unui comunicat remis de IPJ Prahova, persoana disparuta se numeste Mihaela Florina Omaci iar politistii au demarat imediat toate activitatile procedurale, efectuand investigatii pentru gasirea acesteia. Minora are inaltime 1,20 m, constitutie atletica, ten deschis, ochi caprui, par…

- Fotbalistul echipei FC Tours, Thomas Rodriguez, în vârsta de 18 ani, a decedat în somn, în noaptea de joi spre vineri, a anuntat site-ul gruparii din Ligue 2. Rodriguez, care evolua pe postul de mijlocas, se afla la FC Tours din sezonul 2016-2017 si juca la…

- Anna Karina, simbol al cinematografiei anilor 1960, revine in prim plan la varsta de 77 de ani cu un nou album muzical, dar si pe marile ecrane din Franta, unde filmul ei „Vivre ensemble” (1973) beneficiaza de proiectii speciale, scrie NEWS.RO.Citeste si: S-a aflat! Ce pensie URIASA incaseaza…

- A vrut sa-și duca fiica, ilegal, in Franța. O femeie in varsta de 30 de ani, din județul Calarași, și-a ascuns fiica in varsta de 10 ani sub o patura, intr-un microbuz, in speranța ca va reușit sa treaca astfel de controlul de frontiera de la punctul Nadlac II de pe autostrada. „La Punctul de Trecere…

- „Cand au venit copiii mei din Franta si Germania, le-au adus de toate. Tot ei m-au ajutat in septembrie sa incep scoala cu cinci elevi odata. Ca e greu... Am primit, sigur, si bani de la Protectia Copilului, dar dupa ce s-a deschis scoala". Maria Balan nu se plange, insa. Chiar daca minorii pe care…

- Potrivit programului de modernizarea și iluminare stradala a municipiului Orhei, implementat de Primarul Ilan ȘOR, pâna în luna aprilie Orheiul va deveni cel mai iluminat oraș din Moldova. În prezent, în conformitate cu planul de acțiuni, a demarat cea de-a treia…

- Ministerul Educației a aprobat metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019. In clasa pregatitoare pot fi inscriși copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea parintilor, copiii care implinesc varsta…

- In fiecare zi, da viața, culoare și stil spațiilor interioare. Nu are timp sa se plictiseasca. Adelina Iucal este o tanara designer, care, la 27 de ani ai sai, și-a inițiat propria afacere. Este originara din Pirlița Unghenilor. A invațat la Școala de Arte Plastice din Ungheni, apoi la Facultatea…

- ''Ne revine sa punem capat conflictului armat si situatiilor legate de acesta si sa ne punem la dispozitie toate fortele pentru impulsionarea procesului politic'', scrie conducerea ETA in textul adresat membrilor organizatiei separatiste.ETA (acronim de la Euskadi Ta Askatasuna, care in…

- Un elev in varsta de 14 ani, ranit la mana, dupa o bataie in curtea scolii, a fost transportat de urgenta la Spitalul de Pediatrie de un echipaj ISU. Agresorul, care are 17 ani, a fost retinut si dus la Politie pentru audieri.

- Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere a varstei de pensionare de la 60 de ani, cat e in prezent, la 65 de ani va fi facuta gradual pentru 3,4 milioane de functionari de stat. In prezent, japonezii pot alege…

- Japonia propune cetatenilor sa inceapa sa iasa la pensie dupa varsta de 70 de ani, in incercarea de a face fata unei scaderi a fortei de munca, scrie Reuters.Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, s-a pronuntat marti in favoarea unui serviciu militar obligatoriu la nivel national, cu o durata de "aproximativ un trimestru" sau chiar de "trei pana la sase luni", informeaza AFP. Serviciul ar urma sa aiba si o parte civica si "va avea un cost, dar nu cred…

- Un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna Zapodeni, județul Vaslui, a plecat de acasa, fara a mai reveni pana in prezent. In cursul lunii februarie 2017, Moraru Sergiu, in varsta de 36 de ani, din comuna Zapodeni, a plecat in mod voluntar de la domiciliu (la munca in alt județ) si nu a mai revenit…

- In perioada 9 – 11 februarie a.c. s-a desfasurat la Sinaia „Scoala politica de iarna a Tineretului Aliantei Liberalilor si Democratilor”. Tema scolii politice a fost „Romania construita de tineri”, unul dintre proiectele majore asumate de actuala conducere a TLDE. La eveniment au participat peste 150…

- O tanara din Prahova plecata la munca in Franța este cautata de mai bine de o luna de zile de poliție dupa ce familia a pierdut legatura cu ea. Potrivit rudelor, tanara disparuta se numește Ciulin Mariana Sandița, are 25 de ani și doi copii, pe care i-a lasat in Romania. Mariana…

- Roger Federer (2 ATP) a acceptat wild-card-ul primit la Rotterdam și poate deveni cel mai in varsta lider mondial din istorie. Turneul ATP de la Rotterdam se desfașoara in perioada 12 - 18 februarie Roger Federer va fi cap de serie numarul 1 la Rotterdam și trebuie sa ajunga in cel puțin in semifinalele…

- Guvernul francez a anuntat, miercuri, ca va suplimenta chelturielile militare cu 40% in urmatorii sapte ani, cu scopul de a atinge in anul 2025 obiectivul NATO privind alocarea a 2% din PIB pentru aparare, informeaza site-ul postului France 24. In prezent, Franta aloca anual 34.2 miliarde…

- La 50 de ani, dupa o viața sentimentala foarte tumultuoasa, Pamela Anderson pare ca și-a gasit fericirea alaturi de noul ei iubit. Cei doi sunt impreuna din mai 2017, iar de curand Pamela a parasit Statele Unite și s-a mutat alaturi de partenerul ei in Franța. Barbatul din viața actriței este Adil Rami,…

- Doi elevi, in varsta de 15 ani, au fost impuscati joi intr o sala de clasa la Sal Castro Middle School, la Los Angeles, iar o eleva in varsta de 12 ani a fost retinuta ca suspecta, au anuntat oficiali locali, potrivit CNN, preluat de DIGI 24.Un baiat a fost impuscat in cap si se afla in stare critica,…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frante,i accidentul soldandu-se cu cel putin cinci morti, noteaza BBC. Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez. Autoritatile sunt la fata loculuii si cauta a sasea persoana care era la bordul unuia dintre…

- Pâna în prezent, statul a finanțat prin intermediul Programului de atragere a transferurilor de peste hotare în economie "Pare 1+1" peste 1000 de întreprinderi. Dintre acestea, 600 sunt afaceri noi create. Jurnalista Maria Dimineț a discutat despre beneficiarii și rezultatele…

- Perioada adolescentei este cuprinsa in prezent intre varsta de 10 si 24 de ani, sustin specialistii. Milenialii se axeaza pe o perioada mai lunga de timp de studiu si amana momentul intemeierii unei familii. Totodata, pubertatea se declanseaza...

- Oficialul guvernamental si-a inceput ziua de joi la instanta. DNA-ul a cerut redeschiderea urmaririi penale intr-un dosar in care apare si numele lui Paul Stanescu, iar instanta, in speta Curtea Suprema, urmeaza sa analizeze aceasta solicitare a procurorilor anticoruptie. Prezent in aceasta dimineata…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Braila, Laura Dan, incidentul s-a petrecut luni, baiatul lovit, in varsta de 17 ani, care este elev in clasa a XI-a la Colegiul National "Nicolae Balcescu", fiind scos in curtea unitatii de cei cinci tineri, in varsta de 18 ani,…

- Tatal care a batut un elev in curtea liceului din Pestisani a fost retinut miercuri seara, pentru 24 de ore. Barbatul in varsta de 37 de ani era suparat ca fiica lui a fost lovita cu bulgari de zapada, fapt pentru care acesta a intrat in școala cu un cuțit și a agresat un elev in varsta de 14 ani.

- Noile reguli noi in școlile romanesti sunt de apreciat. Noul regulament școlar prevede faptul ca elevii nu vor mai face de serviciu, telefoanele mobile vor fi strict interzise in timpul orelor, iar uniforma școlara nu va mai fi obligatorie. As face totusi o comparatie. In una din scolile englezesti…

- Mihai DOLOTON, activist civic, Calarași L-am descoperit in primavara anului trecut, cand și-a lansat cartea ”Framantari din morminte”. De atunci nu incetinește sa ne uimeasca. Este tanar și iși dorește, atat cat e posibil, sa dezvolte cultura in orașul sau de baștina, Calarași. Anul trecut, a reușit…

- Niamh Baldwin, în vârsta de 14 ani, și-a taiat tot parul pentru a strânge bani pentru o asciație care se ocupa de bolnavii de cancer Deși adolescenta a facut un gest laudabil, profesorii sai au izolat-o, pe motiv ca noua sa coafura nu se încadreaza în standardele…

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR). In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul 7 in topul marilor economii…

