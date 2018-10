Stiri pe aceeasi tema

- Franta crede in continuare ca un acord bun in privinta Brexit-ului este posibil, dar tara trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca 'divortul' intre Marea Britanie si Uniunea Europeana sa se produca in lipsa lui, a indicat sambata ministrul pentru afaceri europene, Nathalie Loiseau,…

- Raab apreciaza ca tara sa a facut destule concesii la aceste negocieri si a reprosat de asemenea europenilor ca ei considera Irlanda de Nord pretul pe care Marea Britanie trebuie sa-l plateasca pentru ca a ales sa paraseasca UE, relateaza agentiile EFE si Reuters. Vorbind la postul BBC,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a sugerat ca Europa trebuie sa adopte o forma proprie de aparare colectiva, facand apel la Blocul comunitar sa reduca dependenta militara fata de Washington, relateaza site-ul publicatiei Euractiv. Aflat la o conferinta de presa cu premierul Finlandei,…

- Austria a propus joi folosirea de forte armate ale Uniunii Europene pentru a sustine la frontiere actiunile de oprire a intrarii migrantilor clandestini in Europa, in contextul in care coalitia conservatoare de extrema dreapta doreste un control mai strict la granitele terestre si maritime ale UE,…

- Franta 'nu este pregatita sa plateasca' pentru state europene care nu respecta 'principiile fundamentale' ale Uniunii Europene, a declarat ministrul de externe Jean-Yves Le Drian, in fata ambasadorilor francezi reuniti miercuri la Paris, cu noua luni inaintea alegerilor pentru Parlamentul European,…

- Italia si Ungaria, doua tari care au criticat dur politicile europene privind imigratia, au promis marti sa lucreze impreuna la o abordare mai dura privind migrantii, scrie Reuters. Viceprim-ministrul italian, Matteo Salvini s-a intalnit cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, la Milano, titreaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca pastrarea unitatii Uniunii Europene este mai importanta decat stabilirea unei relatii stranse cu Marea Britanie post-Brexit si a criticat ceea ce el a numit izolationismul 'agresiv' al presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters.…

