Stiri pe aceeasi tema

- Franta va inaspri sanctiunile impotriva protestelor neautorizate. Anuntul a fost facut de premierul de la Paris, Edouard Philippe, drept raspuns la demonstratiile tot mai violente ale "vestelor galbene".

- Europarlamentarul PPE Ramona Manescu atrage atenția ca România este mult mai expusa în contextul protestelor care au loc în aceasta perioada în Franța și în Belgia și avertizeaza ca implicarea Rusiei determina amplificarea acestor evoluții. Într-o…

- Amintim ca 400 de persoane au fost arestate sambata la Bruxelles, in contextul extinderii in Belgia a protestelor ''vestelor galbene'' din Franta, politia facand uz de gaze lacrimogene si tunuri cu apa in capitala belgiana in confruntarile cu protestatarii.Protestele ''vestelor galbene'',…

- Franta este in fierbere in asteptarea celor mai ample proteste din ultimii ani, anuntate pentru sambata. Centrul Parisul pare ca se pregateste de o invazie. Francezii ies in strada nemultumiti de politicile fiscale ale Guvernului. Proprietarii magazinelor de pe Champs Elysee si din alte cartiere din…

- Protestele din Franța dau peste cap și Campionatul European de Handbal. O serie de partide programate sambata au fost amanate pentru zilele urmatoare. Astfel, meciurile fetelor din prima grupa principala,...

- „Protestele din Franța sunt o manifestare a aceleiași categorii de dinamici care au dus la Brexit și care l-au adus pe Donald Trump la putere in SUA. Violențele din aceste zile sunt ca un puseu acut de febra care indica prezența unei infecții grave in corpul pacientului. Degeaba tratam febra, daca…

- Francezii se revolta impotriva politicii fiscale si sociale a guvernului, in special fata de cresterea preturilor la carburanti. Masini incendiate, bariere rupte, bucati de caldaram aruncate: scene de o "violenta rar intalnita" au avut loc in capitala franceza, a denuntat prim-ministrul Edouard…

- Senatorul PSD Serban Nicolae afirma ironic, intr-o postare pe Facebook, referindu-se la protestele din Franta soldate cu sute de raniti ca este sigur ca Parlamentul European va reactiona in regim de urgenta si va adopta o rezolutie dura, concluzia sa fiind ca Europa nu are doar mai multe viteze,…